Concejo de Bucaramanga y Asamblea de Santander niegan condecoraciones al presidente Gustavo Petro

En un hecho sin precedentes en la política en el departamento de Santander los concejales de Bucaramanga y diputados del departamento negaron condecoraciones que se tenían previstas para ser entregadas al presidente Gustavo Petro en su visita este martes 13 de febrero al departamento.

Esta ha sido la primera vez que un presidente de la República no recibe la condecoración Luis Carlos Galán que se entrega a personajes ilustres del país desde la Asamblea de Santander y el Concejo de Bucaramanga .

Los diputados Geovanny Leal y Camilo Torres presentaron la propuesta para entregar la orden Luis Carlos Galán al presidente Petro, pero esta fue negada por la mayoría de la mesa directiva.

“Hay un silencio del presidente y la vicepresidenta de la Asamblea, tras presentar la proposición de la condecoración, eso quiere decir que ellos como son de Cambio Radical y Centro Democrático no la quieren aprobar. Creo que es un acto bochornoso por parte de ellos, porque independiente de las diferencias políticas con el presidente Petro, lo que pretendemos con esa condecoración es agradecerle su apoyo en proyectos educativos y sociales que se adelantan en el departamento”, aseguró el diputado Giovanni Leal, del partido Verde.

Cabe recordar que Leal es cuñado de Carlos Ramón Gonzalez, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre.

El diputado Martín Gutiérrez, a través de sus redes sociales señaló lo siguente, "es indignante que en Santander se le entregue una condecoración al presidente Petro, porque no ha hecho nada por el departamento”.

Gutiérrez es del Centro Democrático y fue integrante de la Policía Nacional.

En el Concejo de Bucaramanga ocurrió lo mismo, no fue aprobada la proposición presentada por Jorge Flórez, del Pacto Histórico , para condecorar al presidente Petro.

En plenaria se debe poner a consideración la propuesta, pero al final de la sesión la mayoría de los concejales abandonó el recinto y la proposición de la condecoración se archivó por falta de cuórum.

“En la sesión hay nueve concejales, es decir no hay foro decisorio”, dice el secretario del Concejo de Bucaramanga cuando se puso a consideración la aprobación de la condecoración al presidente.

El concejal Jorge Flórez, del Pacto Histórico, aseguró que entiende las diferencias políticas que se pueden generar al alrededor de la figura del presidente Gustavo Petro. “Pero lo que pretendíamos con esto, más allá de reconocer la figura del presidente es que podamos acerca la armonía administrativa en los diferentes ordenes (…) pero empezaron las jugaditas”, dijo

“Pero acá uno debe tener es criterio y no retirarse del recinto como lo hicieron varios concejales. Yo puedo estar a favor o en contra de alguien, pero no salgo corriendo, yo si lamento que el concejal del partido Verde, Carlos Parra, en vez de tener personalidad, hubiera votado negativo, pero no se salga de la plenaria”, manifestó el concejal Jorge Flórez.

Hoy Propusimos en el concejo de Bucaramanga condecorar a nuestro Presidente @petrogustavo, como respuesta algunos concejales abandonaron la plenaria no quedando quórum decisorio y obligando a levantar la sesión. @PactoHistorico @radiomelodia @GloriaFlorezSI @concejobucara pic.twitter.com/WARKMWunp6 — JORGE FLOREZ (@jorgeflorezsi) February 13, 2024

El presidente Gustavo Petro visitará este martes el departamento de Santander. Primero visitará el municipio de Málaga donde realizará una inspección a obras que se realizan en el hospital y la sede de la UIS. En Bucaramanga realizara un conversatorio con gremios y otras organizaciones en la Universidad Industrial de Santander.