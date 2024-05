Demandan elección del personero de Bucaramanga por irregularidades en el Concejo

Sigue la controversia en Bucaramanga por la posible compra de votos en la elección de Hernando Villamizar para ser elegido por los concejales como personero municipal, luego de que se conociera un audio donde un concejal y un exconcejal se reclaman entre si por la repartición burocrática y de 80 millones de pesos.

Ante el Tribunal Administrativo de Santander fue radicada una demanda de control de nulidad por la elección de Hernando Villamizar que tras ser tercero en el examen académico para el cargo resultó ser primero cuando los concejales realizaron la entrevista. “Fue un salto de conejo”.

“Lo que buscamos es que se revise las denuncias de irregularidades y la falsa motivación en un acto administrativo que expidió el Concejo de Bucaramanga para modificar las normas que regían para la calificación de los aspirantes al cargo de personero. De una forma extraña cambiaron las reglas de juego en la puntuación que le daban a los seis más opcionado en la entrevista con los concejales tras los resultados de la prueba académica donde mi defendido, Pedro María Osma, era el primero”, dijo a Blu Radio el abogado Dilmar Ortiz.

Entre las pruebas aportadas al Tribunal Administrativo de Santander se encuentra el audio donde el concejal del Partido Conservador Óscar Díaz discute con el exconcejal Carlos Barajas por temas burocráticos y dinero.

Por la elección del contralor de Bucaramanga se habría pactado, al parecer, el pago de una millonaria coima representada en dinero en efectivo y nombramientos de personas cercanas de cada uno de los implicados en este escándalo en la Personería, Concejo y Alcaldía, dicen los demandantes.

“Usted no me dijo que había una bolsa de 80 millones, usted no fue claro conmigo”, le dijo el concejal Óscar Diaz al exconcejal Barajas, quien lo ayudó a conseguir votos para su elección en octubre pasado.

Ante esa frase, el exconcejal Barajas le dice a Díaz lo siguiente: “Son 30 millones que son míos, usted después en dos y cuatro años podrá tener lo mismo en las elecciones del secretario del Concejo, de contralor y de Control Interno también podría ganar dinero porque eso va a ser suyo”, afirmó.

Carlos Barajas le reclama al concejal Díaz que se siente ignorado por él y le dice "hoy usted tiene los gloriosos, yo siento que la relación de los dos no va a durar mucho. Mire los negocios que tengo para hacer con Nixon, $35 millones por Plan de Desarrollo que nos podemos ganar”, se escucha en el audio.

“Sin sus votos y sin los míos no hubiera sacado la credencial entonces esto es compartido, entonces yo quiero saber si podemos recomendar a algunas personas”, hablan del tema los dos implicados.

Señores concejales de #Bucaramanga: si ustedes consideran oportuno entregar alguna declaración acerca de su participación en la elección del personero municipal y el secretario de la corporación, este sería un buen momento para hacerlo ¡Su honestidad es muy importante! pic.twitter.com/kedk22Lt4J — Oscar Jahir (@oscarjahir_) May 6, 2024

En diálogo con Blu radio, el exconcejal de Bucaramanga, Carlos Barajas, señaló que él no ha cometido ningún delito y que ese audio que circula en redes sociales es una manipulación de su voz a través de la IA (Inteligencia Artificial).