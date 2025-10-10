Santos por Nobel de Paz a María Corina Machado: "Espaldarazo mundial para democracia venezolana"

El expresidente y también Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, calificó la reciente distinción otorgada a la líder opositora venezolana María Corina Machado no solo como un impulso, sino como un "espaldarazo muy importante" del mundo a su causa democrática, enviando una señal clara al régimen de Nicolás Maduro.

En diálogo con Mañanas Blu, el exmandatario abordó las complejas implicaciones de este galardón para el panorama político venezolano, la seguridad de Machado, y la postura asumida por el actual gobierno colombiano frente a la crisis chavista. Santos enfatizó que el premio debe interpretarse como una abogacía internacional por la libertad y la democracia en Venezuela.



El espaldarazo mundial para la democracia Venezolana

Santos subrayó que la comunidad internacional está clamando por una salida a la crisis. El Premio Nobel de Paz, en este contexto, es un mensaje inequívoco para el liderazgo venezolano.

En palabras textuales, el expresidente declaró: "Yo diría que es mucho más que que un empujoncito. Yo creo que es un espaldarazo muy importante eh del mundo entero a todo lo que María Corolina ha venido defendiendo, a su perseverancia, a su valentía, a su coraje y que Creo que esto lo que debe de dar a entender en el régimen de Maduro es que el mundo entero está abogando por un cambio de régimen que ojalá sea pacífico y porque los venezolanos recobren su libertad, su democracia, su defensa de los derechos humanos. De manera que yo creo que esto es es una señal muy importante y para los que han venido luchando por la democracia en Venezuela, esto es un gran alivio, un gran alivio".

Respecto a la tensión actual que existe en el Caribe, con la presencia de infraestructura militar estadounidense cerca de Venezuela, Santos considera que tanto la presencia militar como el premio Nobel pueden funcionar como estímulos convergentes, buscando el mismo fin: una transición pacífica.



La necesidad de una transición no violenta

El expresidente recalcó que la meta de quienes abogan por la paz es evitar el desastre humanitario que podría significar una confrontación violenta. Santos espera que el premio y la presión geopolítica sirvan de catalizadores para un cambio sin derramamiento de sangre.



"Pues los que abogados por la paz quisiéramos que la presencia de esa infraestructura militar ahí al frente de Venezuela en el Mar Caribe y el Premio Nobel de Paz sean dos estímulos desde ángulos diferentes para que se produzca una transición pacífica. Yo creo que a nadie le conviene que esa transición fue sea violenta, porque eso puede ser eh catastrófico para miles y miles de de venezolanos".

Además, el galardón tiene un impacto práctico directo en la capacidad de influencia de Machado. Santos aseguró que el reconocimiento mundial le otorga a ella y a su equipo una herramienta diplomática poderosa para seguir promoviendo su causa.

Escuche aquí la entrevista: