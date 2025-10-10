Gobiernos de Antioquia y Medellín celebran Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado

El histórico Premio Nobel de la Paz que se ganó la opositora venezolana, María Corina Machado ha generado todo tipo de reacciones en todo el mundo y el departamento de Antioquia no ha sido ajeno a ello y también le ha reconocido a la política por su lucha por la democracia como lo hizo el Comité Nobel.

El primero en reaccionar ante la sorpresiva noticia fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien minutos después del anuncio desde Noruega,colocó un trino en su cuenta de X en donde la catalogó como, “una mujer extraordinaria".

"Luchadora de la libertad de su pueblo, Venezuela. Sueño verla dirigiendo y reconstruyendo su país", dijo el mandatario.

Gutiérrez, que en reiteradas ocasiones ha mostrado su admiración por María Corina Machado, indicó en sus redes sociales que la opositora venezolana es, “una verdadera lección de liderazgo y amor por su patria”. Pero no fue la única reacción desde la región, porque el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se pronunció.



El mandatario departamental manifestó en su cuenta de X que, “¡qué mujer, qué liderazgo! La defensa de la paz y la libertad es custodiada por una mujer”, insistiendo en la tenacidad con la que la política venezolana ha hecho oposición a Nicolás Maduro en los últimos años.

Rendón cerró su mensaje con unas palabras de admiración:

“Desde Antioquia te recordamos que nos inspira tu valentía y amor por tu patria. ¡Viva María Corina, viva el Bravo Pueblo de Venezuela!”.