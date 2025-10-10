En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gobiernos de Antioquia y Medellín celebran Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado

Gobiernos de Antioquia y Medellín celebran Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado

Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón reconocieron el liderazgo y amor por la patria que ha tenido la política venezolana.

Nobel de la Paz.
Nobel de la Paz.
Alcaldía de Medellín y AFP.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

El histórico Premio Nobel de la Paz que se ganó la opositora venezolana, María Corina Machado ha generado todo tipo de reacciones en todo el mundo y el departamento de Antioquia no ha sido ajeno a ello y también le ha reconocido a la política por su lucha por la democracia como lo hizo el Comité Nobel.

El primero en reaccionar ante la sorpresiva noticia fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien minutos después del anuncio desde Noruega,colocó un trino en su cuenta de X en donde la catalogó como, “una mujer extraordinaria".

"Luchadora de la libertad de su pueblo, Venezuela. Sueño verla dirigiendo y reconstruyendo su país", dijo el mandatario.

Gutiérrez, que en reiteradas ocasiones ha mostrado su admiración por María Corina Machado, indicó en sus redes sociales que la opositora venezolana es, “una verdadera lección de liderazgo y amor por su patria”. Pero no fue la única reacción desde la región, porque el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se pronunció.

Le puede interesar: " type="text/html" data-cms-ai="0">"Lo condenamos con toda nuestra fuerza": María Corina Machado sobre atentado a Miguel Uribe

El mandatario departamental manifestó en su cuenta de X que, “¡qué mujer, qué liderazgo! La defensa de la paz y la libertad es custodiada por una mujer”, insistiendo en la tenacidad con la que la política venezolana ha hecho oposición a Nicolás Maduro en los últimos años.

Rendón cerró su mensaje con unas palabras de admiración:

Publicidad

“Desde Antioquia te recordamos que nos inspira tu valentía y amor por tu patria. ¡Viva María Corina, viva el Bravo Pueblo de Venezuela!”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Medellín

Andrés Julián Rendón

Federico Gutiérrez

María Corina Machado

Nobel de Paz

Publicidad

Publicidad

Publicidad