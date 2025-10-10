Maduro ofreció petróleo y oro a Trump para evitar una intervención militar, según The New York Times

En una investigación publicada por The New York Times, el diario neoyorquino revela que el gobierno de Nicolás Maduro ofreció a la administración de Donald Trump acceso preferencial al petróleo y a los minerales de Venezuela, con el objetivo de frenar una posible intervención militar de Estados Unidos. Según el medio, las conversaciones se prolongaron durante varios meses y contaron con la participación de los asesores más cercanos del mandatario venezolano y altos funcionarios estadounidenses.

De acuerdo con The New York Times, el ofrecimiento de Maduro fue “una propuesta de gran alcance” que incluía “abrir todos los proyectos petrolíferos y auríferos existentes y futuros a empresas estadounidenses, concederles contratos preferenciales y reducir drásticamente los acuerdos energéticos con China, Irán y Rusia”. El objetivo, según fuentes consultadas por el diario, era “apaciguar al presidente Trump” y evitar un escenario de confrontación militar.

La publicación señala que mientras la Casa Blanca mantenía una retórica de máxima presión sobre Caracas —calificando al gobierno de Maduro como un “cártel narcoterrorista” y desplegando buques de guerra en el Caribe—, los enviados de ambos gobiernos sostuvieron negociaciones secretas. “El gobierno de Trump acabó rechazando las concesiones económicas de Maduro y suspendió la diplomacia con Venezuela la semana pasada. Esta medida acabó con el acuerdo, al menos por ahora”, cita el New York Times.

El rotativo indica que, para más de una docena de funcionarios consultados en Caracas y Washington, el interés de Trump no estaba realmente en el petróleo ni en el oro venezolano. “El verdadero objetivo del gobierno de Trump es la destitución de Maduro”, señala el medio. En las conversaciones, según la misma fuente, “lo único que Maduro no ofreció fue su salida del poder”.



Mientras tanto, The New York Times revela que en paralelo a esas negociaciones, la líder opositora y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, mantenía sus propios contactos con Washington. De acuerdo con el artículo, Machado presentó a la administración Trump “una propuesta económica alternativa” que prometía a las empresas estadounidenses una riqueza de “1,7 billones de dólares en 15 años” si apoyaban una transición política en Venezuela.

Su asesora económica, Sary Levy, explicó al diario que “la bonanza inversora ofrecida por Maduro nunca se materializaría sin democracia, Estado de derecho y libertades individuales”. Levy añadió: “Lo que Maduro ofrece a los inversores no es estabilidad, es control, un control mantenido mediante el terror. La Administración Trump ha mostrado una clara intención de no caer en estas ofertas de soluciones fáciles”.

El New York Times detalla que, aunque hubo avances en materia económica, el punto de quiebre fue el futuro político de Maduro. El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, aseguró en una entrevista que “Maduro no negociaría su salida”, lo que terminó por bloquear cualquier acuerdo.

En su reportaje, el diario estadounidense sostiene que la estrategia del chavismo representaba “posiblemente el intento más ambicioso de diplomacia de recursos durante el segundo mandato de Trump”. El propio New York Times señala que normalizar las relaciones económicas con Venezuela podría resultar tentador para algunos funcionarios estadounidenses, dada la magnitud de las reservas de petróleo, gas natural, oro y coltán del país suramericano.

El artículo también subraya que el acercamiento de Caracas a Washington “se extendió al sector privado”, destacando que la petrolera estatal venezolana otorgó a Chevron el control total de sus proyectos conjuntos y buscó restablecer vínculos con ConocoPhillips, empresa que abandonó el país en 2007.

No obstante, el medio asegura que la política de línea dura impulsada por el exsenador Marco Rubio “prevaleció por ahora”. Rubio, citado por The New York Times, habría insistido en que Estados Unidos “se aseguraría de que ningún proyecto proporcionara beneficios significativos al régimen de Maduro”.

La investigación del New York Times concluye que el autócrata venezolano intentó, sin éxito, “poner fin al enfrentamiento con Estados Unidos mediante una diplomacia basada en los recursos naturales”. Sin embargo, la negativa de Trump a aceptar la propuesta dejó en claro que, más allá del petróleo, “la prioridad de Washington sigue siendo la salida de Maduro del poder”.