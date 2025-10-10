“Premio Nobel a María Corina Machado empequeñece a Nicolas Maduro”: Julio Borges

El histórico Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado ha reconfigurado el tablero político venezolano y ha generado una ola de reacciones dentro y fuera del país. Para Julio Borges, líder de la oposición venezolana y ex presidente de la Asamblea Nacional, este reconocimiento internacional no solo honra a una mujer, sino a todo un pueblo que ha resistido más de dos décadas de autoritarismo.

“Es un premio a todo el pueblo venezolano y voy más allá —afirma Borges—, es un premio a todos los que luchan por la democracia en el mundo entero, porque la lucha venezolana se cruza con muchos temas universales, como los derechos humanos y la libertad”.

Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Borges subrayó que la distinción a Machado representa una derrota moral para Nicolás Maduro y un punto de inflexión en la narrativa internacional sobre Venezuela.

Para Maduro el día de hoy va a ser muy fuerte, porque lo empequeñece, lo vuelve microscópico y hace al pueblo venezolano de María Corina una gigante frente a él expresó.

Un Nobel con significado político y moral

El Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a María Corina Machado llega en un contexto de represión política, crisis económica y migración masiva. Para Borges, este galardón trasciende lo simbólico: consolida la legitimidad de la lucha democrática venezolana ante el mundo.

Comparando el momento actual con episodios históricos, el opositor recordó cómo figuras como Nelson Mandela o el líder sindical polaco Lech Wałęsa lograron, desde el liderazgo moral, desmantelar regímenes autoritarios.

“Si uno examina las dictaduras en la historia, al final lo que las vence es el liderazgo moral. Puede haber fuerza o presión, pero lo determinante es cuando hay un liderazgo que encarna la pureza de la resistencia”, explicó Borges. El político señaló que María Corina Machado se ha convertido en ese símbolo de integridad y coherencia, capaz de canalizar el dolor, la represión y las esperanzas de millones de venezolanos dentro y fuera del país.

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz Foto: Premio Nobel de Paz

La unidad como base de la resistencia venezolana

Otro punto clave abordado por Borges en la entrevista fue la necesidad de mantener la unidad dentro de la oposición venezolana, un tema históricamente complejo. Recordó que, pese a las divisiones pasadas, los principales avances políticos se han dado gracias a la cohesión y a los procesos de primarias democráticas.

“En la historia de estos veinticinco años, la regla ha sido la unidad y la excepción la división. Siempre se ha ido en unidad, y eso nos ha dado una gran fortaleza”, enfatizó.Borges destacó que la victoria de Machado en las primarias de octubre de 2023 fue un paso crucial hacia esa cohesión opositora: “Con ese triunfo enorme, todos nos plegamos a su liderazgo porque fue una votación absolutamente legítima y apoyada por todo el pueblo venezolano”.

El liderazgo moral frente al autoritarismo

En su análisis, Borges insistió en que el reconocimiento del Nobel no solo tiene implicaciones políticas, sino morales y geoestratégicas. Para él, el mensaje del comité sueco es claro: la lucha de Venezuela no es ideológica, sino humanitaria y democrática.

“Quien vea el tema venezolano como una pelea de derecha e izquierda se está suicidando —aseveró—. El Nobel hace incontrovertible la lucha venezolana, más allá de cualquier postura ideológica.”El opositor subrayó que el mundo debe entender que la permanencia de Maduro en el poder representa un problema que trasciende las fronteras del país. “No es verdad que si se va Maduro viene el caos. Lo que queda claro es que hoy el pueblo venezolano está amalgamado con un liderazgo muy claro y legítimo”, añadió.



Un mensaje que trasciende las fronteras

El Nobel a Machado, según Borges, envía una señal de esperanza no solo a Venezuela, sino a todos los pueblos que sufren bajo regímenes autoritarios. Su impacto será recordado, dice, como el inicio de una nueva etapa de presión moral e internacional sobre el chavismo.

“Este premio consolida la legitimidad del pueblo venezolano y su deseo de libertad. Es un triunfo de la moral sobre la fuerza, de la verdad sobre la propaganda”, concluyó Borges.Con este galardón, Venezuela recupera su lugar en el escenario global como ejemplo de resistencia pacífica. Y, en palabras de Borges, “Maduro queda reducido ante el liderazgo moral de María Corina Machado, que hoy simboliza el espíritu libre de un país que no se rinde.”