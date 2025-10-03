Experto aegura que conflicto entre EEUU y régimen de Maduro es "básicamente inevitable"

La reciente intensificación de las acciones diplomáticas, militares y legales de Estados Unidos dirigidas hacia Venezuela, incluyendo el despliegue de buques de guerra, aviones de vigilancia, submarinos, la declaración del 'Cartel de los Soles' como el régimen de Nicolás Maduro, la recompensa ofrecida para la captura de Maduro, y los recientes movimientos legislativos en el Congreso estadounidense, sugieren un contexto de alta confrontación que podría llevar a un desenlace bélico.

Ante la pregunta sobre si esta secuencia de eventos podría culminar en un ataque real de los Estados Unidos en territorio venezolano, el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Benigno Alarcón, ofreció un análisis detallado sobre la dinámica de poder en juego.

El panorama se torna complejo dado que los pasos de Washington se han dado de manera consecutiva y rápida. La preocupación se centra en hasta dónde está llegando Estados Unidos y hasta dónde puede llegar en Venezuela.

Alarcón describe la situación actual utilizando una analogía de la teoría de juegos, sugiriendo que las partes han avanzado demasiado para retirarse sin consecuencias significativas. Desde la perspectiva del experto, la necesidad de mantener la influencia internacional obliga a EEUU a seguir adelante.



"Pero creo que nosotros estamos en presencia de lo que se puede llamar un juego de gallina, un chicken game, donde es muy difícil retroceder sin daños políticos y reputacionales, sobre todo para de los Estados Unidos, que es el actor más fuerte aquí y el actor que pretende de alguna manera ser influyente en el orden internacional. Entonces, si yo no puedo colocar, por decirlo así, orden en mi propio terreno, en mi propio en mi en mi propio vecindario, pues difícilmente lo puedo hacer fuera de él, como es el caso de Medio Oriente o como o el caso de Rusia y Ucrania. Entonces, creo que lo que se ha puesto en juego discursivamente y en, digamos, y en acciones preliminares es demasiado como para ahora sencillamente retirarse sin mayores consecuencias. Así que esto hace prever que una escalada del conflicto es eh básicamente inevitable. Es muy difícil de que no ocurra una escalada del conflicto".

Alarcón señaló que si bien una escalada puede detenerse, esto solo ocurriría si mediase un evento "muy significativo" que justifique la retirada, algo que, por ahora, en escenarios de negociación, luce "muy poco probable". El costo político y reputacional para los Estados Unidos es visto como extremadamente alto si la amenaza finalmente no funciona. Aunque quienes amenazan prefieren no tener que cumplir la amenaza, la posición de poder que le da a EE. UU. cierta garantía de victoria puede obligarlo a seguir adelante si no logra el objetivo a través de la intimidación.

Las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro han sido históricamente difíciles, y Alarcón ve "muy difícil" que la élite gubernamental venezolana pueda ofrecer algo con lo que el gobierno norteamericano se dé por satisfecho, recordando los antecedentes desde 2002. Sin embargo, el analista sugiere que las negociaciones no siempre se dan con la élite gubernamental, sino que "puede darse con otros factores que de alguna manera contribuyen a sostener al gobierno".

La situación en el Mar Caribe y las acciones legales de EE. UU., como la oficialización de la lucha contra los carteles de narcotráfico ante el Congreso, mantienen la atención sobre un conflicto donde las provocaciones y amenazas son intentos de evitar tener que cumplir con la última consecuencia.

