Trump declara que Estados Unidos está en "conflicto armado" formal con carteles de droga

El presidente Donald Trump notificó oficialmente al Congreso de Estados Unidos que el país se encuentra en “conflicto armado” con los carteles de la droga, una decisión que abre la puerta a un nuevo escalamiento militar en el Caribe y América Latina.

Según reveló The New York Times, la administración republicana justificó esta postura en un memorando presentado ante senadores y funcionarios de alto nivel, en el que se definió a los narcotraficantes como “combatientes ilegales”.

El periodista Juan Camilo Merlano informó en Meridiano Blu que, de acuerdo con fuentes en Washington, esta declaración serviría como base legal para ataques directos contra organizaciones criminales sin requerir autorización del país en cuyo territorio se ejecuten las operaciones. La figura de “conflicto armado no internacional” ya había sido utilizada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para legitimar ofensivas contra Al Qaeda y otras estructuras terroristas.

En ese marco, se conoció que al menos 17 personas murieron recientemente durante bombardeos estadounidenses a tres embarcaciones en el mar Caribe, en operaciones que ahora se justifican bajo este nuevo estatus de guerra.



Trump confirmó nuevo ataque contra embarcación con droga en el Caribe Foto: AFP - captura de video

Venezuela denuncia incursión aérea de Estados Unidos

El anuncio de Washington coincide con una grave denuncia desde Venezuela. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que al menos cinco aviones de combate estadounidenses violaron el espacio aéreo venezolano cerca del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

“Son aviones de combate que el imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas. Nunca habíamos visto este despliegue tan cerca de nuestro territorio”, declaró Padrino, quien aseguró que se trataba de aeronaves F-35 provenientes de bases en Puerto Rico.

El funcionario calificó la maniobra como una “agresión” y un “acto de grosería”, al tiempo que recalcó que el incidente no intimida a las Fuerzas Armadas venezolanas. Incluso, señaló que una aerolínea internacional confirmó ante la torre de control de Maiquetía la presencia de los aviones en el Caribe cercano.