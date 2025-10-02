En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Venezuela denunció que aviones de Estados Unidos entraron a su espacio aéreo controlado

Venezuela denunció que aviones de Estados Unidos entraron a su espacio aéreo controlado

"No deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional", manifestó Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela.

Espacio aéreo de Venezuela
Espacio aéreo de Venezuela
Foto: referencia, AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este jueves, 2 de octubre, el "acoso militar" por el vuelo de "aviones de combate" de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas en el mar Caribe, donde el Gobierno de Donald Trump, además, mantiene un despliegue naval bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera una "amenaza".

Ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP

"Denuncio ante el mundo el acoso militar, la amenaza militar del Gobierno de los Estados Unidos sobre el pueblo de venezuela (...); denuncio ante el mundo esta situación que, repito, no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional", manifestó Padrino López durante un balance de operaciones de la Fuerza Armada.

Fuerzas Armadas de Venezuela.jpg
Fuerzas Armadas de Venezuela //
Foto: AFP

"Está precisamente el estado de conmoción exterior que nuestro presidente ha suscrito y ha firmado, y está pasando por todos los pasos constitucionales, para que en caso de ser agredidos por el imperialismo norteamericano todo el potencial nacional se convierta en poder nacional, y esto pudiese llevar, incluso, a la movilización nacional, dependiendo de la agresión", dijo Padrino López en un balance de operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

