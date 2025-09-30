Trump dice que perseguirá a los cárteles en Venezuela por tierra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su gobierno intensificará la persecución a los cárteles del narcotráfico en Venezuela por vía terrestre, lo que refleja una nueva fase en su estrategia contra el crimen organizado.

Durante una declaración en la Casa Blanca, Trump afirmó que, tras las operaciones navales realizadas en el Caribe, la entrada de droga a territorio estadounidense por mar prácticamente se ha detenido. "Toca mirar a los cárteles", subrayó, insistiendo en que el foco ahora debe estar en las rutas terrestres del contrabando.

El mandatario señaló que Washington ha logrado neutralizar varias embarcaciones cargadas con estupefacientes —a las que se refirió como "drogas del agua"—, y agregó que desde entonces "no tenemos absolutamente ninguna droga entrando en nuestro país por agua". En ese sentido, advirtió que Venezuela sigue siendo "muy peligrosa con las drogas y con otras cosas; han sido muy, muy peligrosos. Así que veremos qué pasa con Venezuela".

El giro en la estrategia coincide con la imputación presentada por un gran jurado estadounidense contra Nicolás Maduro, acusado de liderar el denominado cártel de los Soles.



Trump participó este mismo martes en una reunión con generales y almirantes de las Fuerzas Armadas en Quantico, Virginia, un encuentro poco frecuente en la agenda de los principales mandos militares, que refuerza el mensaje de presión y vigilancia hacia Caracas.

Las medidas de Maduro

Mientras tanto, ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este lunes que arrancó un proceso de consultas sobre el decreto de conmoción externa, luego de que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asegurara que el mandatario firmó la resolución ante las que denuncia como "amenazas" de EE.UU., que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe.

"Ya hoy arrancó el proceso de consulta del decreto constitucional de estado de excepción para decretar un estado de conmoción exterior, de acuerdo a la Constitución, y proteger a nuestro pueblo, proteger nuestra paz, nuestra estabilidad, los alcances en todas las direcciones del decreto de estado de conmoción exterior si Venezuela fuera agredida", señaló en su programa de televisión Con Maduro.

El mandatario sostuvo que el país suramericano ha sido agredido económicamente, psicológicamente y políticamente y siempre ha "salido adelante".

Este lunes, Rodríguez aseguró que Maduro firmó un decreto de conmoción externa que "se activaría de manera inmediata" en caso de "cualquier tipo de agresión" contra el país suramericano.

La funcionaria explicó que este decreto "le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad" en caso de que EE.UU. "se llegara a atrever a agredir" a Venezuela, cerca de cuyas aguas el país norteamericano mantiene un despliegue militar para, según la Administración de Donald Trump, combatir el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como un plan para provocar un "cambio de régimen".

La también ministra de Hidrocarburos aseguró que el decreto "se activaría de manera inmediata" si las fuerzas militares estadounidenses "se atreviesen" a llevar a cabo "cualquier tipo de agresión".

En ese escenario, prosiguió, Maduro tendría "facultades especiales" para, por ejemplo, movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, tomar militarmente y de manera inmediata la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria de los hidrocarburos y de las empresas básicas, para garantizar su "pleno funcionamiento", y activar "todos los planes de seguridad ciudadana".

La ONG venezolana Acceso a la Justicia pidió este lunes que el Gobierno de Venezuela publique "de manera inmediata" el decreto de conmoción externa para que los ciudadanos tengan conocimiento sobre su alcance.

"El estado de conmoción exterior, al tratarse de un estado de excepción, implica la restricción de garantías a ciertos derechos, por lo que es importante que se produzca de manera inmediata su difusión en Gaceta Oficial, a fin de que la ciudadanía conozca su contenido", señaló la organización en una publicación en X.