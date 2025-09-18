¿Existe el Cartel de los Soles en Venezuela? MinDefensa y Petro no lo incluyen en lista de amenazas

En un cruce de versiones sobre la existencia y el reconocimiento jurídico del supuesto Cartel de los Soles, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo en Recap Blu que la definición oficial de amenazas para Colombia la determina el Ejecutivo mediante una junta de inteligencia conjunta, integrada por las inteligencias de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el DNI, y en esa lista figura, explicó, el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias y otros grupos de delincuencia organizada, entre los cuales citó el Tren de Aragua.

Sánchez fue claro al señalar que, según la inteligencia colombiana, las amenazas están “claramente definidas” y en los listados que maneja no aparece un “Cartel de los Soles” como entidad identificada. “Para la inteligencia de Colombia existen amenazas claramente definidas: el cartel del Clan del Golfo, el cartel del ELN, el cartel de las Disidencias y, bueno, otros grupos de delincuencia organizada; dentro de esos está también el Tren de Aragua y otros grupos criminales”, afirmó el ministro durante la entrevista.

La posición del gobierno colombiano contrasta con hechos recientes citados por el entrevistador: la noche del martes el Senado aprobó una proposición que reconoce al “Cartel de los Soles” como organización criminal transnacional. Asimismo, el presidente Gustavo Petro había escrito en un trino que “no hay ninguna información jurídica sobre un tal Cártel de los Soles”, lo que motivó la pregunta directa al ministro sobre la existencia de información al respecto.

El entrevistador, además, puso sobre la mesa referencias a posturas externas, entre ellas, menciones sobre recompensas ofrecidas por actores internacionales, y preguntó por qué no creer en la existencia del supuesto cartel a la luz de esas afirmaciones. El ministro respondió reiterando la posición institucional de las bases de inteligencia colombianas y remarcó que las amenazas están definidas por la junta de inteligencia.



Además, Sánchez también habló sobre la erradicación forzada de cultivos ilícitos, tema que introdujo el bloque inicial de la entrevista, y dedicó un espacio a la proliferación y el uso de drones por parte de grupos armados. Sobre esto último, explicó que si bien las Fuerzas tienen capacidades antidrones y se han efectuado inhibiciones, citó “alrededor de 500 inhibiciones” en el último mes y medio, la cobertura no es aún la deseada en todo el territorio y es necesario ampliar tanto la legislación como la tecnología y el entrenamiento operacional para afrontar la amenaza.