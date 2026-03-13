Corferias alista la renovación total del recinto con la demolición de su pabellón frontal

Desde el centro de convenciones Ágora se presentó el proyecto Corferias 2030, una iniciativa con la que se busca transformar el recinto ferial en Bogotá y adaptar su oferta a las nuevas dinámicas de las ferias, congresos y convenciones. El plan contempla la demolición de algunos pabellones actuales para construir una nueva infraestructura que busca fortalecer la competitividad del recinto en el contexto regional.

“Corferias tiene 71 años de existencia y algunos de sus pabellones tienen precisamente más de 70 años. Con la junta directiva hemos tomado la decisión de modernizar el 100 % de Corferias: demoler con adecuada planeación los pabellones viejos y construir un recinto ferial totalmente nuevo”, afirmó el presidente ejecutivo de Corferias, Andrés López Valderrama.

Frente a la preocupación que puede generar para los asistentes —tanto expositores como visitantes— a las ferias que allí se realizan, López señaló que el proceso de modernización se viene realizando con mucha planeación. “Por ello nosotros tenemos pensado iniciar construcción en agosto de 2027 (...) Iniciamos con el costado norte; cuando lo terminemos vamos con el costado sur y, en cuestión de cinco años, se habrá remodelado la totalidad del recinto ferial”, agregó.

De acuerdo con López, el objetivo es que el recinto alcance estándares de sostenibilidad y tecnología a nivel internacional; por eso, dentro de los cambios también está la apuesta por la transformación digital. De acuerdo con Jaime Cabal Sanclemente, presidente de la junta directiva de Corferias, el complejo recibe cerca de dos millones de visitantes al año y parte de esa actividad ya se mueve en plataformas: “más del 25 % de los asistentes y el 42 % de los expositores interactúan en entornos digitales para generar contactos y oportunidades de negocio”, afirmó.



En el proceso de transformación y conectividad digital destacaron el funcionamiento de Econexia, una plataforma que conecta oferta y demanda entre empresas, profesionales y visitantes que participan en las ferias y que actualmente reúne a más de 12.000 compañías.

El proyecto también contempla la incorporación de nuevos elementos tecnológicos dentro del recinto, entre ellos más de 3.000 metros cuadrados en pantallas LED y espacios diseñados para contenidos y experiencias durante los eventos.

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Para López Valderrama, la modernización del recinto también busca posicionar a la ciudad y al país en la industria regional de eventos. “Más que un proyecto de ladrillos, es un proyecto de competitividad de Bogotá y de Colombia. Queremos posicionar al país como el hub latinoamericano de la industria de ferias”, afirmó.

Los directivos afirmaron que el proyecto también se desarrolla con el acompañamiento de diferentes actores públicos y privados, entre ellos la Alcaldía de Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá, principal accionista de Corferias.