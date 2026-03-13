En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Corferias alista la renovación total del recinto con la demolición de su pabellón frontal

Corferias alista la renovación total del recinto con la demolición de su pabellón frontal

Desde Ágora Bogotá, los directivos de Corferias destacaron que el recinto ferial aporta cerca de 17,2 billones de pesos al año a la economía y genera alrededor de 62.000 empleos anuales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad