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MinTIC aclara: "No somos auditores del software electoral, somos acompañantes técnicos"

La funcionaria fue enfática al delimitar las funciones del Ministerio, desmarcándose de las versiones que sugerían una intervención directa en la auditoría del software de la Registraduría Nacional.

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