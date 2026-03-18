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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Gobierno pidió auditoría al software de elecciones con participación de MinTIC

Gobierno pidió auditoría al software de elecciones con participación de MinTIC

Jaime Suárez, delegado de la Registraduría para asuntos electorales, respondió a esta petición asegurando que “todo lo que haya que hacer se hará” y que para ello todavía quedan marzo y abril.

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