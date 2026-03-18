Gobierno pidió auditoría al software de elecciones con participación de MinTIC

Durante la primera comisión de seguimiento electoral, de cara a las elecciones presidenciales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, pidió que se pueda hacer una auditoría del software electoral a través del Ministerio de las TIC.

“El pedimento es, y por eso hoy está la señora ministra, que se pueda hacer una verdadera auditoría del software, para que se quiten las dudas o se absuelvan las preguntas, porque aquí hemos tenido un mejor clima y nos las hemos llevado de la mejor forma, para que entonces, desde el Ministerio de las TIC, se pueda hacer esa famosa auditoría”, dijo Benedetti.

Foto puestos de Votación. Urnas elecciones Santander

La ministra de las TIC, Carina Murcia, aclaró que la auditoría que pidió el Gobierno sobre los softwares de escrutinio no la realizarían funcionarios del Ministerio, porque deben ser personas técnicas, capacitadas en esos procesos, y una entidad certificada con la que la Registraduría ya cuenta. “Nosotros, como Ministerio TIC, estaremos en el acompañamiento técnico. La Secretaría del Plan de Mando Unificado de Ciberseguridad está liderada por esta cartera y así lo hemos venido trabajando”.

Jaime Suárez, delegado de la Registraduría para asuntos electorales, respondió a esta petición asegurando que “todo lo que haya que hacer se hará” y que para ello todavía quedan marzo y abril. Además, hizo un llamado a los auditores de las campañas para que acompañen el proceso y recalcó que para esa auditoría del código fuente se necesitan conocimientos técnicos de alto nivel.



Jornada electoral en Colombia Foto: AFP

Por su parte, la Misión de Observación Electoral aseguró que, tras la revisión de 16 trinos del presidente de la República en los que señalaba inconsistencias en los formularios E-14, concluyó que en la mayoría de estos no había ningún error entre lo que estaba observando la comisión escrutadora y lo que efectivamente estaba siendo reportado por los escrutadores.

La directora de la entidad, Alejandra Barrios, también hizo un llamado para que el mandatario y sus ministros se abstengan de participar en política, a propósito de los trinos del presidente sobre la fórmula Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia.