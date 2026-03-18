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Blu Radio  / Judicial  / Ministro Benedetti enfrenta incidente de desacato por no rectificar acusaciones contra exministro

Ministro Benedetti enfrenta incidente de desacato por no rectificar acusaciones contra exministro

Aunque el ministro Benedetti realizó una publicación el 23 de febrero de 2026, el despacho concluyó que esta no cumplió con los requisitos exigidos en el auto.

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