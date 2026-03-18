El Juzgado 40 Administrativo del Circuito de Bogotá ordenó la apertura de un incidente de desacato contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por el presunto incumplimiento de un fallo de tutela emitido el pasado 23 de febrero, que protegía los derechos fundamentales del exministro de Vivienda Luis Felipe Henao.

La decisión judicial se origina en una publicación realizada por el ministro Benedetti el 11 de diciembre de 2025 en su cuenta de X, en la que utilizó expresiones como “bandido, cómplice, lavaperros” y lo vinculó con supuestos hechos ilegales. En respuesta, el juzgado ordenó al funcionario rectificar dicha información en un plazo de 48 horas, como medida de protección a los derechos del exministro.

BLU Radio. Luis Felipe Henao // Foto: EFE

Aunque Benedetti realizó una publicación el 23 de febrero de 2026, el despacho concluyó que esta no cumplió con los requisitos exigidos en la sentencia, al señalar que “en este aspecto fundamental estriba la omisión del accionado en cumplir de forma completa y suficiente la orden (…) puesto que dentro del concepto de rectificación se debe incluir de forma obligatoria la aceptación expresa de falsedad o error en sus dichos. Lo cual soslayó de forma patente Armando Benedetti”.

El despacho también precisó que no se acreditó el cumplimiento integral de lo ordenado en la tutela, lo que dio lugar a la activación del mecanismo sancionatorio. En la providencia se indica que “como no está demostrado el cumplimiento integral del numeral 2 de la parte resolutiva de la sentencia del 23 de febrero de 2026, el Juzgado ordenará dar inicio al incidente de desacato”, conforme al procedimiento establecido en la ley.



Ministro Benedetti enfrenta incidente de desacato por no rectificar acusaciones contra exministro

Como parte de esta actuación, el juzgado ofició al ministro del Interior para que dé cumplimiento pleno a la orden judicial, lo que implica no solo publicar el contenido de la decisión, sino también reconocer de manera expresa que las afirmaciones realizadas contra Henao Cardona carecen de veracidad.

En particular, el despacho exige que se rectifiquen de forma explícita señalamientos como “bandido, cómplice, lavaperros”, así como acusaciones relacionadas con un supuesto aumento patrimonial ilegal, presuntos vínculos con figuras como el Ñoño Elías y el Ñeñe Hernández, y la insinuación de haber recibido comisiones en México.