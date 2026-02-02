Lluvias dejan más de 10.000 damnificados en Córdoba; alerta sigue por desbordamiento de Urrá

En la región Caribe, las lluvias no dan tregua desde las 11:30 de la noche del sábado, cuando se empezaron a sentir los efectos de la interacción de dos frentes fríos y tres sistemas de baja presión que crearon una vaguada, es decir, se alinearon las condiciones para que el clima se inestabilizara, como si se volviera loco, y diera lugar a prolongadas e intensas lluvias, que además están acompañadas de olas que podrían alcanzar hoy hasta las 4 metros de altura.

"Vea, se están arrastrando las cabezas de ganado por el río. Ahí se ven", dijo un habitante de Puerto Escondido en un video grabado desde el puente San Jorge, en Córdoba.

Precisamente, este es el departamento más afectado en el Caribe, donde 12 municipios están bajo inundaciones, con especial afectación en pasos entre municipios, quedando aislados como islas, mientras ven a sus animales ser arrastrados por la corriente.

La pérdida es total para al menos 10.000 personas. El municipio Canalete es uno de los más afectados, donde una mujer conmovió al grabarse llorando frente a lo que quedó de su casa en el municipio de Canalete.



"Ay Dios mío ya ni reconozco dónde quedaba mi casa. Por favor, todos salgan de sus casas y póngase a salvo. Esto es horrible", contó la mujer.

Lo peor podría venir en las próximas horas, siendo que las lluvias se intensificarán. Por esto, hay alerta roja para la ciencia del río Sinú, incluyendo al departamento de Sucre, pues, como si fuera poco, desde las 6:30 de la tarde del domingo se presentó el desbordamiento del embalse de Urrá, lo que está aumentando aún más los niveles del Sinú.

En estos momentos, es como si por minuto estuvieran descargando en el embalse el agua de 43 piscinas olímpicas, hasta cuatro veces más de lo habitual. Ante esto, reconoce el gobernador Erasmo Zuleta que tiene desbordada su capacidad de atención.