En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Lluvias dejan más de 10.000 damnificados en Córdoba; alerta sigue por desbordamiento de Urrá

Lluvias dejan más de 10.000 damnificados en Córdoba; alerta sigue por desbordamiento de Urrá

La situación podría dejar miles de personas más sin nada, debido a que las lluvias se sostendrán.

Publicidad

Publicidad

Publicidad