En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Con acción popular, comunidad de Guáimaro, Magdalena, exige al Estado frenar erosión del río

Con acción popular, comunidad de Guáimaro, Magdalena, exige al Estado frenar erosión del río

La comunidad del corregimiento de Salamina acudió a los jueces para pedir un plan maestro de obras que proteja a más de 5.000 habitantes en riesgo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad