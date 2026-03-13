En vivo
EEUU confirma cuatro muertos en accidente de avión cisterna en Irak

EEUU confirma cuatro muertos en accidente de avión cisterna en Irak

El Centcom aseguró que se están investigando "las circunstancias del incidente", aunque insistió en que la caída del avión "no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo".

