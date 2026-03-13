Si hay una Guerra Mundial, estos son los países más seguros, neutrales y alejados: ¿está Colombia?

La posibilidad de que conflictos regionales, como el de Israel e Irán o el de Rusia y Ucrania, escalen a una confrontación mayor vuelve a generar preguntas sobre cuáles son los países más seguros en caso de guerra mundial. Mientras la tensión internacional crece en Oriente Medio, existen territorios que, en teoría, tendrían menos riesgos.

Uno de los estudios más citados en este tema es el Global Peace Index 2025, elaborado por el Institute for Economics and Peace, que evalúa el nivel de seguridad y estabilidad de 163 países a partir de más de 20 indicadores relacionados con militarización, conflictos internos y relaciones internacionales.

Y, por si fuera poco, informe también advierte que el número de conflictos activos en el mundo se encuentra en niveles que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial.

¿Cuáles son los países más seguros en caso de Guerra Mundial?

El Global Peace Index identifica varios países que, por su ubicación o políticas internacionales, aparecen entre los más estables del mundo:



Suiza

Nueva Zelanda

Singapur

Islandia

Y es que, Suiza, por su parte, es uno de los ejemplos históricos de neutralidad diplomática. El país europeo no pertenece a la OTAN y cuenta con una amplia red de refugios construidos durante el siglo XX para proteger a su población.



Nueva Zelanda también aparece entre los países mejor posicionados debido a su distancia geográfica de los principales centros de conflicto, además de su estabilidad política y su capacidad agrícola.

Singapur aparece en la lista por razones distintas: aunque se encuentra en una región estratégica, el país ha fortalecido sus reservas de alimentos y energía, además de mantener un alto nivel de preparación institucional.

Islandia ocupa el primer lugar del índice desde 2008. Su ubicación aislada en el Atlántico Norte, junto con un sistema político estable y una fuerte producción de energía geotérmica, son algunos de los factores que explican su posición.

¿Colombia está entre los países más seguros?

El panorama es diferente para Colombia. Según el Global Peace Index 2025, el país se ubica en la posición 140 entre 163 naciones analizadas.

El estudio señala que, pese a una leve mejora frente a mediciones anteriores, Colombia sigue figurando entre los países con menor nivel de paz en la región. De hecho, aparece como el país menos pacífico de Sudamérica y el segundo con peores indicadores en América Latina, solo por detrás de Haití.



¿Cómo se identifica si un país sería más seguro durante una guerra mundial?

Los expertos que estudian escenarios de seguridad global no solo miran la capacidad militar de un país. En muchos casos, los territorios considerados más seguros comparten características muy diferentes.

Entre los aspectos que suelen influir en estas evaluaciones están la ubicación geográfica, el nivel de neutralidad en política exterior y la capacidad de cada nación para sostenerse en caso de una crisis prolongada.

También se analizan otros factores, como la estabilidad institucional o la preparación de la población frente a emergencias.

En términos generales, los países que aparecen mejor posicionados suelen reunir varias condiciones:



Estar lejos de zonas estratégicas militares o comerciales.

Mantener políticas diplomáticas neutrales.

Tener capacidad para producir energía o alimentos propios.

Contar con instituciones estables y planes de respuesta ante crisis.

La preparación civil también se considera un elemento relevante. En Europa, por ejemplo, algunos gobiernos han comenzado a promover guías y planes de contingencia para que la ciudadanía sepa cómo actuar ante situaciones extremas.