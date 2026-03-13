Siendo marica, yo no llego a “mariquear” al país: Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo, gran sorpresa de las consultas electorales del pasado domingo, será fórmula de la candidata presidencial de derecha Paloma Valencia, del partido Centro Democrático.

"Bienvenido, señor vicepresidente", así saludó Valencia a Oviedo al recibirlo en su casa antes de hacer el anuncio oficial de la fórmula que buscará la Presidencia en las elecciones del próximo 31 de mayo, según un video divulgado por su campaña.

En la presentación de su compañero de fórmula, que tuvo lugar en un centro de comercio popular de Bogotá, Valencia, senadora y discípula del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), dijo que, después de escuchar a su partido, al exmandatario y a sus aliados, llegaron "a la conclusión de que el mejor coequipero para este trabajo que lanzamos por Colombia es Juan Daniel Oviedo".

Paloma Valencia tras presentar a Oviedo como fórmula. Foto: AFP

En diálogo con Mañanas Blu, la ahora fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, habló sobre cuál será su papel y qué es lo que busca aportar en la unión de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 31 de mayo.



Luego de las intensas jornadas de negociación, el exdirector del Dane abordó las tensiones de su llegada a una coalición con el Centro Democrático, defendiendo su autenticidad y su visión de un centro político que no teme "mojarse" en la realidad nacional.



Una coalición basada en las "cicatrices"

Oviedo explicó que esta alianza no representa una adhesión ciega a los postulados tradicionales de la derecha, sino un ejercicio de diálogo entre sectores divergentes. Para él, se trata de una oportunidad para que el país entienda que es posible "juntar nuestras cicatrices" y sumar esfuerzos entre distintos sectores. Según el candidato, el Centro Democrático carga con cicatrices políticas, especialmente en temas de paz, de la misma forma que él carga con las suyas por su historia de vida y su orientación sexual

"No se trata de que yo llegue al Centro Democrático, como dicen algunos, a mariquear el partido", afirmó Oviedo de manera contundente, refiriéndose a las críticas recibidas en redes sociales.

Juan Daniel Oviedo Foto: Facebook Juan Daniel Oviedo

El candidato fue enfático al señalar que su identidad no define una agenda de "ideología de género", término que considera usado para confundir en entornos polarizados, sino una capacidad de pensar en todos los colombianos.

Publicidad

"Siendo marica, yo no llego a 'mariquear' al país. Yo lo que quiero es demostrar que esta voz y esta situación sexual también es capaz de pensar en todos y todas", sentenció.



Superando los prejuicios electorales

Oviedo busca representar a ese 1.255.000 ciudadanos que lo apoyaron el 8 de marzo, un electorado que, según él, busca algo "más auténtico" que el centro político tradicional representado por figuras como Sergio Fajardo o Claudia López.

El candidato también defendió su independencia frente a los señalamientos de haberse vuelto "uribista". Recordó que su paso por el gobierno de Iván Duque como director del DANE fue una oportunidad de servicio técnico donde rindió cuentas al país y no solo al presidente

"Uno no puede pensar que por ayudar a un gobierno entonces uno se vuelve o se contagia. Eso no es como la viruela", explicó para desestimar las críticas sobre su cercanía con figuras del Centro Democrático como María del Rosario Guerra. Para Oviedo, la dupla con Paloma Valencia es una oportunidad de demostrar que la derecha y el centro pueden construir un mejor futuro reconociendo y superando sus diferencias.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: