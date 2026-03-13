En vivo
Elecciones Colombia 2026  / Siendo marica, yo no llego a "mariquear" al país: Juan Daniel Oviedo

Siendo marica, yo no llego a “mariquear” al país: Juan Daniel Oviedo

El candidato fue enfático al señalar que su identidad no define una agenda de "ideología de género", término que considera usado para confundir en entornos polarizados, sino una capacidad de pensar en todos los colombianos.

