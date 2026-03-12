En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Israel dice que atacó instalaciones en Irán donde desarrollan armas nucleares

Israel dice que atacó instalaciones en Irán donde desarrollan armas nucleares

Según el centro de reflexión norteamericano Institute for Science and International Security (ISIS), que ha estado siguiendo el programa nuclear iraní, la república islámica llevó allí a cabo actividades militares encubiertas recientemente.

