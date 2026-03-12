Israel dice que atacó instalaciones en Irán donde desarrollan armas nucleares

El ejército israelí dijo este jueves haber golpeado una instalación en Irán donde, según afirma, se estaban desarrollando armas nucleares. "La fuerza aérea israelí, actuando con inteligencia precisa de las fuerzas armadas, golpeó otra instalación del programa nuclear iraní", indicó el ejército, y agregó que "el complejo de Taleqan estaba siendo usado por el régimen para avanzar en capacidades críticas de cara al desarrollo de armas nucleares".

El complejo de Taleqan se refiere aparentemente a una instalación en Parchin, al sureste de Teherán.

Según el centro de reflexión norteamericano Institute for Science and International Security (ISIS), que ha estado siguiendo el programa nuclear iraní, la república islámica llevó allí a cabo actividades militares encubiertas recientemente.

"Las fuerzas armadas de Israel identificaron recientemente que el régimen tomó medidas para rehabilitar el complejo después de que fuera atacado en octubre de 2024", afirmó el ejército.



A principios de este mes, el ejército israelí anunció que había atacado una instalación nuclear subterránea en Irán donde, según afirmó, los científicos desarrollaban "en secreto" un componente clave para armas nucleares.

"Los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas israelíes continuaron siguiendo las actividades de los científicos y localizaron su nueva ubicación en este emplazamiento, lo que permitió llevar a cabo un ataque preciso", afirmó el ejército en ese momento, mostrando un mapa en el que se veía la instalación situada en las afueras este de Teherán.

Israel, potencia atómica oficiosa, y las potencias occidentales llevan mucho tiempo acusando a Irán de buscar armas nucleares, una acusación que la República Islámica ha negado sistemáticamente.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque conjunto contra Irán para eliminar lo que el Estado hebreo describió como "la amenaza existencial" que supone el programa nuclear y de misiles balísticos de la República Islámica.

Las autoridades israelíes afirman que Teherán intensificó sus esfuerzos para adquirir un arma atómica desde el final de la guerra de 12 días en junio de 2025, que fue iniciada por Israel e incluyó bombardeos estadounidenses contra tres instalaciones nucleares, entre ellas una planta de enriquecimiento.