EEUU fue el responsable de ataque a escuela en Irán que dejó 180 muertos, según The New York Times

Estados Unidos fue el responsable del bombardeo a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, donde murieron unas 180 personas en el primer día de la guerra, de acuerdo con los hallazgos preliminares de una investigación del Pentágono, según informó este miércoles el diario The New York Times.

El medio, que cita a funcionarios estadounidenses y otras personas familiarizadas con la investigación, asegura que el ataque del 28 de febrero contra el edificio del colegio de primaria Shajarah Tayyebeh se debió a un error de selección de objetivo por parte del ejército de Estados Unidos, que atacó una base iraní adyacente a la escuela.

Preguntado por esa información, el presidente estadounidense, Donald Trump, quien hasta ahora ha acusado a Irán del ataque al colegio, dijo este miércoles a la prensa que "no sabe nada al respecto".

Oficiales del Comando Central de Estados Unidos, según detalla The New York Times, crearon las coordenadas del objetivo para el ataque utilizando datos obsoletos proporcionados por inteligencia.



Las fuentes mencionadas por el diario insisten en que estos hallazgos son preliminares y que todavía no se sabe por qué la información sobre el objetivo no se verificó dos veces.

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un operativo militar a gran escala contra Irán, en el que han muerto el líder supremo, Alí Jameneí, parte de su cúpula militar y otros cientos de personas.

El primer día de bombardeos fue atacado el colegio, en la provincia de Hormozg, en un incidente que Irán calificó de "acto bárbaro".

Publicidad

Según la Media Luna Roja Iraní, unas 180 personas, la mayoría niñas, murieron en el ataque contra el centro escolar, en el que también fallecieron maestros y padres.

Esta semana el mismo diario llevó a cabo un análisis de un vídeo publicado el domingo por la agencia iraní Mehr donde concluye que el misil Tomahawk visible en las imágenes impactó en un edificio descrito como una clínica médica en la base naval iraní.

El ejército estadounidense es la única fuerza involucrada en el conflicto que utiliza misiles Tomahawk, recuerda The New York Times.

Publicidad

El Pentágono ha asegurado que está investigando el ataque a la escuela, que expertos de la ONU y la organización civil Human Rights Watch (HRW) han calificado de posible "crimen de guerra".

"Como reconoce The New York Times en su propio informe, la investigación aún está en curso", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado. EFE