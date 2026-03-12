Mensaje del presidente Petro a Néstor Morales sobre escándalo de corrupción

Muy temprano el presidente Gustavo Petro envió un mensaje al director de Mañanas Blu, Néstor Morales, en el marco del escándalo de corrupción que enloda su Gobierno; el de la Unidad de Gestión del Riesgo- UNGRD.

“Escucho a Néstor Morales, hacía mucho no lo hacía, de nuevo calumniando al gobierno. Dice que el hecho de corrupción más grande de la historia, se da alrededor de la captura del senador Wadith Manzur. ¡Que barbaridad! Si acaso se puede hablar del intento de configurar cuatro cupos de contratación con cuatro contratos. En el gobierno”, inició el mandatario mensaje en su acostumbrada y preferida red social, X.

Y se defendió señalando: “Cuando descubrí los cupos indicativos en el gobierno de Pastrana que con códigos secretos encontrados en un computador del DRI; hallé a más de cien congresistas con cupos que llegaron a sumar 250.000 millones de pesos del año 2.000 con contratos ya ejecutados. El fondo DRI se usó en ese tiempo para garantizar las mayorías parlamentarias en el gobierno de Pastrana y a pesar de mi denuncia, la Corte Suprema del entonces no inicio ninguna investigación, y la práctica se mantuvo en todos los gobiernos que siguieron como lo confirmó Germán Vargas Lleras. Siendo yo el que realicé la denuncia por primera vez en el país y en la primera reunión de mi consejo de ministros no solo enseñé en que consistían los cupos, cuáles serían las presiones que ejercerían los congresistas tradicionales acostumbrados a esa práctica que se considera normal y prohibí otorgarlos en cualquier lugar de la administración".

“Cuando se descubrió el intento de Olmedo al lado de la maquinaria clientelistas de Santander de los Aguilar de tomar recursos públicos de la contratación de la UNGRD, lo saqué de manera inmediata y ningún proyecto de congresistas presentado a la UNGRD se ejecutó. Es decir, no hubo cupos parlamentarios a congresistas en mi gobierno. Están terminantemente prohibidos por mí mismo, el que lo intente se va, como se fue Olmedo. Este es un gobierno que no se pone al servicio de los corruptos sino al servicio del pueblo”, finalizó.



Escucho a Néstor Morales, hacía mucho no lo hacía, de nuevo calumniando al gobierno.



Dice que el hecho de corrupción más grande de la historia, se da alrededor de la captura del senador Wadith Manzur.

¡Que barbaridad!



Si acaso se puede hablar del intento de configurar cuatro… — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 12, 2026

Al mismo tiempo, Néstor Morales, respondió al presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario enviara el mensaje en redes sociales sobre comentarios hechos al aire sobre el escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El director de Mañanas Blu insistió en que la gravedad del escándalo ha quedado evidenciada en las investigaciones judiciales: “Si le molesta tanto, señor presidente, que yo diga que es el mayor escándalo de corrupción, le voy a recordar por qué”, expresó. En ese mismo sentido, Morales mencionó varios de los procesos judiciales derivados del caso y los funcionarios del Gobierno involucrados: “Por esto, señor presidente, está presa su consejera política Sandra Ortiz. Por esto está preso Iván Name (...), pero también están presos personas que usted nombró, como Olmedo López y Esneider Pinilla”, dijo.

Publicidad

“Este no es un escándalo frívolo. Este es, me sostengo, señor presidente, tal vez el peor, el más asqueante escándalo de corrupción”, afirmó al aire.

El director de Mañanas Blu también cuestionó la defensa del Gobierno frente a los hechos investigados por la Fiscalía y le recordó las promesas de su gobierno contra la corrupción: “Usted que prometió que iba a actuar diferente (...) con todos estos funcionarios puestos en la cárcel por la Fiscalía o por la Corte Suprema de Justicia, esto no tiene defensas”, agregó.