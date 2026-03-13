Ataque de Irán: videos muestran explosiones en centro financiero de Dubái

Las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Baréin reportaron este viernes nuevos ataques sobre su territorio, a punto de cumplirse las dos semanas de conflicto en Oriente Medio.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó durante la noche a través de X de la intercepción de varios misiles en su espacio aéreo: cuatro en las regiones oriental y central, otros seis en una provincia del este del país y siete que intentaban ingresar en el espacio aéreo del reino, sin que se precisara la ubicación exacta de los incidentes.

Irán ataca el Centro Financiero Internacional de Dubái pic.twitter.com/rwDkubAnwC — ABC.es (@abc_es) March 13, 2026

Las autoridades de Dubai también comunicaron en sus redes sociales que los escombros de una "intercepción exitosa" provocaron un incidente menor en la fachada de un edificio del centro de la ciudad, sin que se hayan reportado heridos.

Ataques en Dubái Foto: AFP

Asimismo, el Ministerio del Interior de Baréin instó a la población a mantener la calma y dirigirse al refugio más cercano, después de que se activaran las sirenas de emergencia, según un mensaje publicado en X.



Explosions rattled buildings in Dubai and a large cloud of smoke hung over a central area of the financial hub on Friday, AFP correspondents report.



Sirens could be heard coming from the direction of Sheikh Zayed Road, the United Arab Emirates city's main artery pic.twitter.com/M945PQl7un — AFP News Agency (@AFP) March 13, 2026

La mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones de Estados Unidos han sido objetivo de ataques iraníes desde el 28 de febrero, cuando EE. UU. e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica.

Dubái detiene a 21 personas por grabar y compartir imágenes de misiles sobre el emirato

Las autoridades de Dubái han detenido a 21 personas por grabar y compartir imágenes de misiles iraníes sobrevolando el emirato en las distintas salvas de ataques sufridas los pasados días, según la organización Detained in Dubai, que presta asistencia a extranjeros arrestados en la ciudad.

La creadora de la organización, Radha Sterling, precisó en la web de la organización que el último arrestado es un británico de 60 años, que tenía en su teléfono imágenes de los misiles cuando la policía lo interrogó, unas imágenes que de inmediato borró, pero al parecer ya las había compartido con otras personas.

El portal de la organización precisa que las leyes de los Emiratos Árabes Unidos en lo relativo a los "ciberdelitos" implican que es delito no solo grabar, sino repostear o comentar imágenes que puedan "incitar a la opinión pública o perturbar la seguridad pública".