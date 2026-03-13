En vivo
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Investigan crimen de líder social en Nechí, Antioquia: lo torturaron y lo lanzaron al río Cauca

Investigan crimen de líder social en Nechí, Antioquia: lo torturaron y lo lanzaron al río Cauca

Su familia desmintió que, tras el hecho, estuviera el Clan del Golfo y afirmaron que, incluso, miembros de ese grupo colaboraron con su búsqueda.

