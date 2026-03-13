Investigan crimen de líder social en Nechí, Antioquia: lo torturaron y lo lanzaron al río Cauca

En Antioquia piden justicia y celeridad en la investigación del crimen del líder social, comunitario y deportivo Wilmer Benítez, quien en las últimas horas fue hallado sin vida en el río Cauca, en jurisdicción del municipio de Nechí, tras haber sido reportado como desaparecido días antes.

Benítez era un reconocido líder del corregimiento de Margento, en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, y el pasado viernes salió de su vivienda en horas de la madrugada, momento desde el cual se perdió su rastro.

Según las primeras versiones recogidas por organizaciones sociales, integrantes del Clan del Golfo serían los presuntos responsables de torturarlo y asesinarlo. Posteriormente, su cuerpo habría sido arrojado al río Cauca con costales de piedra para evitar que fuera encontrado. Después el cuerpo fue hallado, posteriormente, a orillas del río en el corregimiento de Colorado, en jurisdicción de Nechí.

En la zona hay preocupación por los familiares de la víctima, quienes, incluso, grabaron un video para desmentir que el mencionado grupo estuviera tras el crimen.



"Es totalmente falso, puesto que no tenemos evidencia clara hasta el momento. Nosotros lo único que deseamos era encontrarlo. Lo único que deseamos es poder tener un momento a solas, como familia, junto con la comunidad que nos ha apoyado tanto, al igual que el Ejército Gaitanista de Colombia, que nos ha apoyado tanto en esta búsqueda exhaustiva", afirmó Catalina Rojas, sobrina de Benítez.

La Fundación Sumapaz rechazó el crimen de Wilmer, que se convierte en el caso número 29 de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo corrido de 2026, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Vale la pena recordar que en la zona también hacen presencia estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de carácter local.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas sobre el riesgo para la población civil en esta región. La Alerta Temprana 013 de 2025 incluye al municipio de Nechí con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados representa un riesgo permanente de violaciones a los derechos de la población.

Asimismo, la Alerta Temprana 045 de 2020 advierte sobre el alto riesgo para la población civil en municipios del Bajo Cauca antioqueño, entre ellos Nechí, debido a las disputas entre grupos armados ilegales por el control territorial. Estas confrontaciones generan homicidios selectivos, amenazas, desplazamientos forzados y otras graves vulneraciones a los derechos humanos.