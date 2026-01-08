Continúa búsqueda de joven desaparecido tras caer al río Magdalena, en Magangué: tiene 18 años

La búsqueda de un joven de 18 años desaparecido en el río Magdalena completa ya varios días en el municipio de Magangué, Bolívar, sin que hasta ahora se tenga rastro de su paradero. El hecho ocurrió el pasado lunes 5 de enero, cuando, según información preliminar, el joven habría ingresado al río a la altura del corregimiento de Tolú, una zona ribereña de alta complejidad por las corrientes y la visibilidad reducida.

Tras la alerta de la comunidad, las autoridades desplegaron un operativo fluvial en el que participan unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 17 de la Armada, que pusieron en marcha lanchas patrulleras y un bote de apoyo para rastrear el área donde se presume ocurrió la desaparición. Las labores se han concentrado tanto en el punto inicial como en tramos aguas abajo, ante la posibilidad de que la corriente haya arrastrado al joven.

De manera paralela, se activaron coordinaciones con la Policía en municipios ribereños, con el objetivo de ampliar el radio de búsqueda y reaccionar con rapidez ante cualquier indicio. A estas acciones se han sumado organismos de socorro como la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, así como habitantes de la región que conocen el comportamiento del río y han aportado información clave.

Autoridades buscan al joven desaparecido tras caer al río Magdalena. Foto: cortesía.

Mientras avanzan los operativos, las autoridades mantienen acompañamiento a los familiares del joven, quienes permanecen a la espera de noticias en medio de la incertidumbre. La búsqueda continúa sin interrupciones, y se insiste en el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier información que pueda resultar útil y permita esclarecer lo ocurrido en este tramo del río Magdalena.