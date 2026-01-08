En vivo
Continúa búsqueda de joven desaparecido tras caer al río Magdalena, en Magangué: tiene 18 años

Continúa búsqueda de joven desaparecido tras caer al río Magdalena, en Magangué: tiene 18 años

Autoridades y comunidad mantienen operativos en el sector de Tolú, donde el joven de 18 años habría ingresado a las aguas el pasado lunes.

búsqueda de joven desaparecido tras caer al río Magdalena.
Sigue la búsqueda de joven desaparecido tras caer al río Magdalena.
Foto: cortesía.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

