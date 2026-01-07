En vivo
Reportan el homicidio de líder social en Córdoba, el primero del 2026 en Colombia

Indepaz también señaló que en la zona donde fue asesinado el líder social hace presencia el Clan del Golfo, el grupo criminal más grande del país, que tiene una fuerza estimada de 9.000 integrantes.

cinta_policia_peligro_homicidio_crimen_referencia_2_afp.jpg
Cinta de Policía
Foto: Referencia AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

