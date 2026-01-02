Millonario robo en joyería de Córdoba: dos presuntos involucrados fueron capturados

Bajo el azote de la delincuencia continúan las joyerías del país y así quedó evidenciado con un nuevo asalto ocurrido en uno de estos establecimientos, ubicado en el municipio de Montelíbano, Córdoba, donde hombres armados ingresaron, amenazaron a una trabajadora, y robaron más de 180 joyas.

Dos de los señalados asaltantes, quienes, al parecer habían viajado desde Barranquilla exclusivamente a cometer este millonario hurto, fueron capturados momentos después a las afueras de la mencionada población, cuando intentaban escapar en motocicleta por la vía que conduce hacia el municipio de la Apartada, donde la Policía los interceptó y los detuvo con el botín robado.

"Logramos la captura en flagrancia de dos sujetos que al parecer minutos antes habían estado involucrados en un hecho delictivo. De igual manera, la incautación de un revolver calibre 38 y una motocicleta. También la recuperación de 240 millones de pesos aproximadamente en elementos de joyería", informó el coronel Alexander Martin, subcomandante de la Policía de Córdoba.



Sobre los elementos robados

Entre los elementos recuperados figuran 47 anillos, avaluados en $74.000.000; 25 pulsos, que cuestan $75.000.000; 18 aretes, por valor de $3.190.000; balines, avaluados en $56.826.000; 96 dijes, tasados en $56.826.000 y 1 reloj marca Casio, avaluado en $700.000.

El caso recuerda al violento atraco ocurrido el pasado 29 de noviembre en una joyería ubicada en un centro comercial de Bucaramanga, donde se produjo una balacera que dejó muertos a uno de los presuntos delincuentes y a un policía que se enfrentó a tiros con los ladrones para evitar el hurto. En aquella oportunidad las autoridades informaron que una banda, proveniente de la región Caribe, estaba detrás del hurto.