En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cárcel a los cinco capturados por robo a joyería en Centro Comercial Cabecera en Bucaramanga

Cárcel a los cinco capturados por robo a joyería en Centro Comercial Cabecera en Bucaramanga

Los cinco implicados, entre ellos dos mujeres y tres hombres, fueron enviados a prisión por cuatro años tras las pruebas de la Fiscalía, que incluyen videos, seguimientos y una declaración que los vincula.

Publicidad

Publicidad

Publicidad