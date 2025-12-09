Cárcel a los cinco capturados por robo a joyería en Centro Comercial Cabecera en Bucaramanga

El Juzgado 3 Penal Municipal de Bucaramanga impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los cinco capturados por el violento asalto a una joyería en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, ocurrido el pasado 29 de diciembre.

Los procesados dos mujeres de 27 años y tres hombres son señalados de integrar la estructura criminal que ejecutó el robo y que dejó como saldo la muerte de Víctor Manuel Martínez Suárez, alias 'El Viejo', presunto líder del grupo delincuencial.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó la identificación de los implicados

Adrianis Esther González Garavito, 27 años, de Barranquilla. Tiene antecedente por porte ilegal de armas; es madre de tres hijos, entre ellos una bebé de dos meses. Su abogado sostiene que ella no era campanera y que solo vino a Bucaramanga a comprar zapatos para su mamá.

Antonio José Felipe Lanchez, 50 años, de Puebloviejo (Magdalena), vendedor de pescado, sin antecedentes.

Karina Michellys Criado Pumarejo, 27 años, de Valledupar, con anotación por porte ilegal de armas.

Jhony José Rodríguez Castillo, 27 años, venezolano , herido por un impacto de bala en un hombro.

Orlando José Cabrera Méndez, 54 años, de Barranquilla, herido en el antebrazo.

Esto determinó la Fiscalía

En declaración leída en la audiencia, contó que viajó con alias 'El Viejo', que se alojaron en una bodega y que visitaron la joyería días antes del robo para observar su distribución.



El fallecido Víctor Manuel Martínez Suárez, alias 'El Viejo', de 73 años, fue señalado como uno de los coordinadores del ingreso armado al centro comercial.

En la diligencia, el juez leyó la declaración de Cabrera Méndez, quien aseguró que todos los capturados hacen parte de la misma banda. Relató que llegaron juntos desde el 19 y 20 de noviembre, se reunieron con alias 'El Viejo' y realizaron rondas en inmediaciones del centro comercial antes de cometer el hurto.

El fiscal Óscar Julián Moreno señaló que la defensa intenta desligar a algunos capturados argumentando que no estaban dentro de la joyería. Sin embargo, afirmó que hay trazabilidad en video, donde se observa al grupo llegando junto desde una discoteca y caminando cerca de la joyería días antes del robo.

Añadió que la Policía realizó seguimientos desde horas de la mañana del día del asalto y que todos los implicados tuvieron roles dentro de la estructura algunos ingresaron armados, mientras que otros se ubicaron afuera como campaneros.

Los delitos a los que se enfrentan son Hurto calificado y agravado, homicidio agravado, Coautoría, Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

El juez concluyó que se trató de una acción organizada con participación plural, constituyendo peligro para la comunidad.

Aunque las defensas de algunos detenidos pedían casa por cárcel o medidas menos severas, el despacho determinó que la gravedad de los hechos exigía medida de aseguramiento intramural para los cinco capturados.