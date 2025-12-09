En vivo
Policía en Bucaramanga activa Escuadrón Antipólvora: "Cero pólvora, más vida"

Policía en Bucaramanga activa Escuadrón Antipólvora: “Cero pólvora, más vida”

La Policía Metropolitana implementó un grupo especializado para controlar el uso y comercialización de pólvora, luego de que la región alcanzara 10 lesionados durante el fin de semana.

