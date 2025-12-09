Policía en Bucaramanga activa Escuadrón Antipólvora: “Cero pólvora, más vida”

La Policía Metropolitana de Bucaramanga anunció la puesta en marcha del Escuadrón Antipólvora, una estrategia creada ante el preocupante aumento de lesionados con pólvora durante el fin de semana. Según el más reciente balance, ya son 10 los casos reportados en Santander en lo que va de la temporada decembrina.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, subcomandante de la Policía Metropolitana, explicó que esta medida hace parte del plan institucional “Una Navidad con Propósito”, que busca proteger la vida, la integridad y la seguridad de las familias durante las celebraciones de fin de año.

“La Policía Metropolitana, fundamentada en la seguridad, la dignidad y la democracia, generó ocho acciones preventivas dentro de las cuales está ‘Cero pólvora, más vida’. En este marco se crea el Escuadrón Antipólvora, con funciones específicas de control, disuasión y prevención, para contrarrestar este flagelo que ha afectado a menores y adultos que han resultado lesionados. Enfatizamos a la comunidad en no manipular pólvora; la seguridad de las familias es la prioridad”, afirmó el coronel Pinzón.

El Escuadrón Antipólvora está conformado por personal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, apoyado por unidades de Infancia y Adolescencia, Turismo, Protección a Personas e Instalaciones, y Unidad Básica de Investigación Criminal (DIPRO).



Estas capacidades trabajan articuladamente con los cuadrantes de Policía, además de equipos de inteligencia y policía judicial, lo que permite reforzar los controles sobre el uso, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de productos pirotécnicos.

Las acciones se desarrollan bajo el cumplimiento de la normativa nacional y los decretos municipales vigentes que prohiben el uso de la Pólvora así como lo emitieron Bucaramanga Decreto 0853 del 26/11/2025, Girón Decreto 0094 del 12/06/2025, Lebrija Decreto 100-02 del 01/11/2025, Los Santos Decreto 101 del 03/12/2025.

Publicidad

Además, se aplica la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), artículo 30, numeral 1, que sanciona comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con la fabricación, porte, almacenamiento, transporte o uso de pólvora sin cumplir los requisitos legales.

La Policía recalcó que el objetivo principal del Escuadrón Antipólvora es evitar la manipulación indebida de pirotecnia, especialmente entre niños, niñas y adolescentes, quienes continúan siendo la población más afectada por quemaduras graves durante esta temporada.