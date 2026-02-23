En vivo
Tormenta invernal en el noreste de EEUU obliga a declarar emergencias y prohibir viajes

Tormenta invernal en el noreste de EEUU obliga a declarar emergencias y prohibir viajes

Se pronostican grandes acumulaciones de nieve que paralicen el transporte. Por ejemplo, se espera hasta 60 centímetros de nieve en la autopista I 95, que conecta la frontera de Canadá con Florida.

