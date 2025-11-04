En vivo
El demócrata Zohran Mamdani, opositor de Trump, ganó elecciones de Alcaldía de Nueva York

El demócrata Zohran Mamdani, opositor de Trump, ganó elecciones de Alcaldía de Nueva York

Mamdani, de 34 años, será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y también el primero musulmán, tras imponerse al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa, según el resultado provisional con el 80 % escrutado.

El candidato a la alcaldía de Nueva York, el representante estatal Zohran Mamdani (demócrata por Nueva York)
El candidato a la alcaldía de Nueva York, el representante estatal Zohran Mamdani (demócrata por Nueva York)
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de nov, 2025

