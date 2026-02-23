En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / CJNG "sofistica" el método de Pablo Escobar para reclutar menores: así usan las redes sociales

CJNG "sofistica" el método de Pablo Escobar para reclutar menores: así usan las redes sociales

Cárteles han han desarrollado un “lenguaje digital” a partir de emojis, etiquetas y corridos tumbados para reclutar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad