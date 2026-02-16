En vivo
Condenan a 45 años a joven por feminicidio de menor de 16 años en Barrancabermeja

Condenan a 45 años a joven por feminicidio de menor de 16 años en Barrancabermeja

Carolín Alejandra Vitola Cuello, de 16 años, fue asesinada y posteriormente desmembrada en Barrancabermeja.

