Caen responsables de feminicidio de joven de 16 años en Barrancabermeja: fue desmembrada

Violencia contra la mujer.
Violencia contra la mujer.
Foto: referencia AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 11, 2025 07:06 a. m.

Conmoción y repudio persisten en Barrancabermeja tras el atroz asesinato de Carolín Alejandra Vitola Cuello, de 16 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida y con señales de desmembramiento el pasado 7 de mayo en una zona boscosa del asentamiento humano Centenario, comuna tres de la ciudad.

En las últimas horas, la Policía del Magdalena Medio confirmó la captura de tres personas señaladas de participar en el crimen. Los detenidos, identificados con los alias de “Alianza”, “Pipe” y “La Champetua”, serían integrantes del grupo de delincuencia comunitaria organizada Los Búcaros. Alias 'Alianza' fue señalado de desmembrar el cuerpo de la mujer.

De acuerdo con las investigaciones, la menor fue atacada con arma de fuego -recibiendo dos impactos en el rostro- y posteriormente desmembrada. El macabro hallazgo fue posible gracias a la denuncia anónima de un ciudadano, que alertó a las autoridades sobre la presencia del cuerpo en el lugar.

La Policía del Magdalena Medio señaló que con estas capturas se avanza en el esclarecimiento del feminicidio y en la desarticulación de esta estructura delictiva que opera en la región.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar los móviles del asesinato, mientras familiares, amigos y habitantes del municipio exigen justicia por la muerte de Carolín Alejandra.

