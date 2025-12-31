En vivo
MinDefensa activa respuesta inmediata en Tibú ante el aumento de la violencia narcoterrorista

MinDefensa activa respuesta inmediata en Tibú ante el aumento de la violencia narcoterrorista

Este anuncio por parte del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, incluye un PMU en conjunto con la Gobernación y alcaldías locales, además de el refuerzo del pie de fuerza en cascos urbanos.

