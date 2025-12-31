MinDefensa activa respuesta inmediata en Tibú ante el aumento de la violencia narcoterrorista

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció medidas para proteger a la población en el municipio de Tibú en medio de la confrontación entre estructuras narcoterroristas dedicadas al narcotráfico, pertenecientes al ELN y al Frente criminal 33 de las disidencias de alias Calarcá, que se disputan de manera violenta el control de economías ilegales en la región.

Ante esta situación, el Gobierno nacional activó una respuesta inmediata, coordinada y contundente para proteger a las comunidades y mantener el control institucional del territorio. Como parte de estas acciones, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), con la participación de la Gobernación del Norte de Santander, los alcaldes locales y el Ministerio Público, desde donde se realiza un seguimiento permanente a las afectaciones que enfrentan las comunidades.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: Ministerio de Defensa.

Desde el PMU, según Sánchez, también se brinda acompañamiento a la caravana humanitaria con destino a Filo Gringo. Al mismo tiempo, la Policía Nacional reforzó el pie de fuerza en los cascos urbanos, en coordinación con el Ejército Nacional en la zona rural, integrados a la operación sostenida Esparta, la Segunda División y la Fuerza de Tarea Vulcano.

El ministro indicó además que se desplegaron unidades especializadas de investigación e inteligencia, se ingresaron camionetas blindadas y motocicletas para fortalecer la seguridad, y se activó apoyo helicoportado para facilitar el ingreso de tropas al poblado.



Finalmente, Sánchez afirmó que se están empleando todas las capacidades del Estado para proteger a los campesinos del Catatumbo e hizo un llamado a la población para suministrar información de manera oportuna y segura, con el fin de salvar vidas y cerrar las puertas a la ilegalidad.