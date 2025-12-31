En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Plan Éxodo
UPC
Cifra desempleo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “No puede haber zonas vedadas para el control militar”: general Hugo López sobre Cauca y Catatumbo

“No puede haber zonas vedadas para el control militar”: general Hugo López sobre Cauca y Catatumbo

El general López explicó que, aunque el Gobierno mantiene una intención de paz, las Fuerzas Militares continuarán desarrollando operaciones contra cualquier estructura que siga delinquiendo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad