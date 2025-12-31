“No puede haber zonas vedadas para el control militar”: general Hugo López sobre Cauca y Catatumbo

El general Hugo López, nuevo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, confirmó que la cúpula militar adelanta un recorrido por las regiones con mayores afectaciones de orden público, iniciando en el departamento del Cauca y continuando hacia el Catatumbo, en Norte de Santander.

En Mañanas Blu, el alto oficial señaló que actualmente se encuentra en Popayán, donde se realiza una revisión detallada de la situación operacional del Cauca, territorio que fue catalogado como prioridad dentro de la planeación militar para 2026.

El comandante explicó que el diagnóstico evidencia acciones persistentes de grupos armados organizados, por lo que se evalúa reforzar dispositivos, ingresar nuevas capacidades y replantear el despliegue de tropas. “Si toca reforzar dispositivos o ingresar más capacidades, lo vamos a hacer”, aseguró.

En relación con los recientes ataques registrados en municipios del norte del Cauca, el general indicó que se fortalecerá el control militar en cascos urbanos, vías estratégicas y la carretera Panamericana, en coordinación con la Policía Nacional y las autoridades locales. “Este no puede ser solo un esfuerzo militar, tiene que ser un esfuerzo unificado”, sostuvo.



Sobre la situación en el Catatumbo, confirmó que se presentaron confrontaciones entre el ELN y la estructura 33, hechos que provocaron el desplazamiento de población civil desde el caserío de Filogringo hacia El Tarra y Ocaña. “No podemos permitir que existan zonas vedadas para el control militar”, enfatizó.

El general López explicó que, aunque el Gobierno mantiene una intención de paz, las Fuerzas Militares continuarán desarrollando operaciones contra cualquier estructura que siga delinquiendo. “Mientras sigan afectando a la población civil, nosotros seguimos con operaciones militares”, indicó.

Frente a la percepción de desmotivación en las tropas, el comandante la descartó y aseguró que los soldados mantienen su compromiso con el país. Finalmente, resaltó que el fortalecimiento de los grupos ilegales está ligado a las economías ilícitas, por lo que la estrategia para 2026 estará enfocada en atacar el narcotráfico, la minería ilegal y otras fuentes de financiación criminal.