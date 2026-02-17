En vivo
Blu Radio  / Opinión  / Damnificados por inundaciones necesitan que el Gobierno los atienda sin dilaciones

Damnificados por inundaciones necesitan que el Gobierno los atienda sin dilaciones

En teoría, la Corte Constitucional no tiene previsto definir dentro de las próximas dos semanas, la solicitud del gobierno para que los magistrados echen para atrás la suspensión de la emergencia económica de diciembre y de los decretos que ordenaron el cobro de nuevos impuestos.

