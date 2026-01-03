¿Venezolanos en Colombia podrán regresar a su país tras la captura de Nicolás Maduro?

Pese a las expresiones de esperanza que han surgido tras la captura de Nicolás Maduro, expertos advierten que no existen aún condiciones reales para un retorno masivo de venezolanos a su país. Así lo señaló el investigador Ronald Rodríguez, quien llamó a la prudencia frente a mensajes que invitan a un regreso inmediato.

Varias detonaciones y explosiones en la madrugada de este sábado en la base militar de La Carlota, en unos momentos en que Venezuela ha denunciado "amenazas" del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres. EFE

“El deseo de volver es comprensible, pero la realidad venezolana sigue siendo extremadamente compleja”, explicó el analista. Recordó que Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria prolongada, con sistemas de salud, educación y servicios públicos severamente deteriorados, una situación que no se resolverá de manera automática con un cambio en el poder.

Rodríguez enfatizó que una eventual transición política no garantiza estabilidad inmediata. Por el contrario, sectores del chavismo han advertido que resistirán cualquier proceso de cambio, lo que podría traducirse en escenarios de violencia, sabotaje o desestabilización. En ese contexto, regresar al país implicaría riesgos importantes para la población civil.

Migrantes venezolanos / AFP

¿Cuántos venezolanos se encuentran en Colombia?

Colombia se ha convertido en el principal destino de migrantes venezolanos en el continente. Según los datos más recientes de Migración Colombia, 2,831,561 venezolanos están actualmente registrados en el país.



De esta cífra, aproximadamente el 68,88 % de los migrantes venezolanos cuenta con permisos de protección temporal, mientras que una proporción significativa permanece en situación irregular, lo que implica un proceso todavía más complicado de retorno, situación que puede salir muy mal.

Oficial de Migración Colombia Foto: AFP

Además, el experto señaló que muchos venezolanos llevan más de cinco años fuera del país, tiempo en el que han construido nuevas redes sociales, laborales y familiares. “El país al que se piensa regresar ya no es el mismo que se dejó”, advirtió.



¿Captura de Nicolás Maduro pone fin a la crisis política?

El profesor señaló que, aunque muchos venezolanos esperan el fin de la crisis política tras la captura de Maduro, cualquier posibilidad de retorno seguro requerirá condiciones claras de estabilidad, garantías de derechos y reconstrucción institucional, algo que no se logra de la noche a la mañana tras un cambio de liderazgo.

El experto también destacó que el regreso de los ciudadanos venezolanos a su tierra natal, implica un proceso gradual, condicionado, y probablemente mediado por un proceso de estabilización que aún no existe.

Publicidad

La recomendación, por ahora, es de prudencia y planificación, garantizando que cualquier retorno se dé en un contexto en que los derechos, la seguridad y las oportunidades puedan materializarse.

Escuche la entrevista completa aquí: