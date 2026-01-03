Chavistas exigen que "devuelvan" a Maduro tras ser capturado por EE.UU.

La captura de Nicolás Maduro, anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una rápida reacción del chavismo en Venezuela. Este sábado, simpatizantes del oficialismo salieron a las calles del centro de Caracas para exigir que el mandatario sea “devuelto”, en medio de un clima de alta tensión marcado por denuncias de ataques militares y el sobrevuelo de aeronaves en varias regiones del país.

Desde primeras horas del día, grupos de seguidores del Gobierno se concentraron en inmediaciones del Palacio de Miraflores, portando imágenes de Maduro y del fallecido expresidente Hugo Chávez. Las manifestaciones se dieron luego de que Washington informara sobre una operación militar que habría culminado con la captura del jefe de Estado venezolano y su esposa, Cilia Flores.



Una de las voces más visibles fue la de la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien calificó lo ocurrido como un acto “hostil” por parte de Estados Unidos. “Nosotros estamos en las calles pidiendo una fe de vida, que nos devuelvan a nuestro presidente que lo han secuestrado”, afirmó en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Vestida con uniforme militar verde oliva, Meléndez aseguró que las movilizaciones se mantendrán hasta conocer el paradero de Maduro. Durante la concentración, los asistentes corean consignas como “Queremos a Maduro”, mientras reiteraban su respaldo al proyecto chavista y rechazaban lo que consideran una intervención extranjera.

Foto: AFP.

Gobierno venezolano pide “fe de vida” y denuncia un secuestro

A la exigencia se sumó el jefe de gobierno del Distrito Capital, Nahúm Fernández, quien anunció que se convocarán movilizaciones en todo el país. Según explicó, el objetivo es reclamar una “fe de vida” del mandatario y exigir respeto por lo que calificó como los derechos humanos del presidente venezolano.

En la misma línea, el fiscal general, Tarek William Saab, denunció públicamente el “secuestro” de Maduro y de la primera dama, mientras que la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que, hasta el momento, el Gobierno desconoce su paradero.



Ataques y detonaciones aumentan la tensión en Venezuela

El ambiente de incertidumbre se intensificó tras reportes de explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares durante la madrugada en Caracas y en estados cercanos como La Guaira, Miranda y Aragua. Estos hechos coincidieron con el mensaje de Trump en la red Truth Social, donde aseguró que Estados Unidos ejecutó “con éxito un ataque a gran escala” y que Maduro fue sacado “por aire del país”.

Mientras el chavismo mantiene su presencia en las calles y exige respuestas, el país permanece a la expectativa de confirmaciones oficiales sobre el paradero del mandatario y de los próximos pasos en una crisis que sigue escalando.