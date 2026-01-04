Venezolanos en Barranquilla se congregaron afuera de la Catedral Metropolitana

Cumbia, merengue, salsa y el himno nacional de Venezuela sonaron en la noche de este sábado a las afueras de la Catedral Metropolitana de Barranquilla, frente a la Plaza de la Paz. Con la bendición del templo más importante para los católicos en la ciudad, decenas de ciudadanos del vecino país le dieron rienda suelta a una alegría que tenían muchos años reprimida.

En medio del jolgorio, camisetas de su selección de fútbol y banderas de su país, decenas de historias rondaban entre los presentes. Una de ellas es la de Leonel, un venezolano de 41 años que llegó a Colombia como exiliado político en 2017 y nos pidió omitir su apellido para no exponer a su familia, que aún vive en Venezuela.

Afirma Leonel que se convirtió en blanco de las fuerzas del régimen y fue detenido en El Helicoide, temido centro de tortura del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), por salir a marchar como muchos estudiantes, recolectar firmas para pedir elecciones justas y trabajar por el respeto a los derechos humanos.

Así, después de pasar seis meses tras las rejas y sufrir vejámenes de todo tipo, como ser torturado con vidrios rotos calientes que dejaron en su piel cicatrices imborrables, ahora Leonel ruega para que la transición se dé rápidamente y, sobre todo, para que la gente en Venezuela pueda mejorar su calidad de vida.



“Aunque muchos vean mal la intervención de los Estados Unidos, o si es una estrategia política, ya se empezó y la idea es seguir avanzando. La verdad no sé cómo expresarme en este momento, es maravilloso pensar en volver y abrazar a la familia nuevamente”, dijo Leonel, conmovido hasta las lágrimas.

Leonel aún no tiene claro cuándo volverá a Venezuela, ya que su presente profesional como arquitecto y diseñador de interiores en Barranquilla es bueno. Por ahora, le agradece a Colombia por la forma cómo le abrió sus puertas y cuenta las horas para que el régimen caiga definitivamente y puedan ser liberados varios de sus amigos que siguen detenidos en El Helicoide.

Otra de las asistentes que celebraba bajo la sombra de la Catedral de Barranquilla era Victoria López Gordon, de 37 años, quien hace ocho años llegó a Colombia para celebrar el cumpleaños de su hermano menor y decidió quedarse con su mamá y su pequeña hija.

Contó Victoria que este sábado emprendió por tierra su viaje a Valencia para visitar a amigos y familiares en su tierra natal. A su llegada a Maicao, en pleno bus, recibió la noticia por teléfono de su hermano, que parecía un sueño, una historia de película: Estados Unidos bombardeó cuarteles del régimen.

“No lo podía creer, empecé a gritar como loca dentro del bus, le pegué al techo de la emoción. Inmediatamente decidí regresar a Barranquilla, porque allá las cosas deben estar feas. Ahora lo importante es que tenemos esperanza como nunca antes”.

Dijo la mujer que le agradece a los Estados Unidos por capturar a Maduro, pero tampoco canta victoria, ya que es prematuro predecir cuándo saldrá definitivamente el régimen. Lo que sí sabe es que su final ya comenzó, así como el sueño de ella y de todos los venezolanos en el exterior: regresar algún día a su país.