En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cifra desempleo
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / El cinematográfico intento de robo a carro de valores en La Guajira; vigilantes estaban amordazados

El cinematográfico intento de robo a carro de valores en La Guajira; vigilantes estaban amordazados

Con conos y diferentes implementos, los criminales simularon una emergencia en la vía y, una vez que el vehículo detuvo su marcha, intimidaron con armas de fuego a los escoltas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad