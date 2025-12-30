El cinematográfico intento de robo a carro de valores en La Guajira; vigilantes estaban amordazados

Recibiendo atención médica bajo custodia policial se encuentra uno de los hombres que intentaron robar un camión de valores de la empresa Prosegur, momentos en los que se movilizaban por la vía Troncal del Caribe, jurisdicción del corregimiento de Camarones, en zona rural de Riohacha, La Guajira.

Con conos y diferentes implementos, al parecer, los criminales simularon una emergencia en la vía y, una vez que el vehículo detuvo su marcha, intimidaron con armas de fuego a los escoltas y comenzaron a amordazarlos.

Sin embargo, por allí pasaban funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en medio de la remisión de un recluso, por lo que tras una fuerte balacera frustraron el asalto y propiciaron la retirada de la mayoría de los buscados.

“De acuerdo con la información conocida, varios sujetos intentaron cometer el hurto a un vehículo de la empresa de valores Prosegur, el cual realizaba un traslado de dinero por este importante eje vial. La situación fue alertada por funcionarios del Inpec que se movilizaban por la zona en una remisión y que, al percatarse de lo ocurrido, sostuvieron un intercambio de disparos con los delincuentes”, se puede leer en el comunicado de las autoridades.



De hecho, en videos de conductores que pasaron por la zona se puede apreciar como los escoltas salían amarrados de sus manos justo antes de que el sitio fuera acordonado por el CTI de la Fiscalía. “Aquí lo que hubo es balín”, se le escucha a uno de ellos.

#Atención Frustran asalto de carro de valores en zona rural de Riohacha, La Guajira. Funcionarios del Inpec que trasladaban a un preso evitaron el robo tras pasar por el sitio donde escoltas de la empresa Prosegur eran amordazados. Hay un capturado y buscan a otros involucrados pic.twitter.com/woFjWt9np8 — Blu Caribe (@BLUCaribe) December 30, 2025

Los delincuentes solo lograron llevarse dos escopetas y un revólver, según el reporte de las autoridades competentes, mientras que el venezolano de 39 años que resultó herido será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan las investigaciones para establecer la plena responsabilidad de los demás implicados.

A esta persona se le fue incautado un teléfono celular, el cual estaría siendo utilizado para comunicarse con las personas que adelantaban el hurto.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad en las vías del departamento e invita a la ciudadanía a informar de manera oportuna cualquier situación sospechosa que permita prevenir hechos delictivos y proteger la vida y los bienes de la comunidad”, finaliza la comunicación.