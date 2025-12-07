En vivo
Más de 33.000 celulares han sido decomisados por autoridades en 2025 en cárceles del país: Inpec

Más de 33.000 celulares han sido decomisados por autoridades en 2025 en cárceles del país: Inpec

En su más reciente visita a Medellín, el director del Inpec confirmó que 600 funcionarios de la entidad han sido sancionados por actos de corrupción en el marco de estos hechos.

