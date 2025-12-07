Más de 33.000 celulares han sido decomisados por autoridades en 2025 en cárceles del país: Inpec

El más reciente megaoperativo al interior de la cárcel Bellavista en el municipio de Bello donde desarticularon un call center dedicado a la extorsión, ha generado preocupación en las autoridades, pues el hallazgo de 50 celulares al interior de uno de los patios del penal ha demostrado que se han convertido en espacios desde los que reclusos siguen delinquiendo.

Esta fue una realidad que el mismo director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, reconoció tras su reciente visita a la ciudad de Medellín y también reveló que siguen fortaleciendo las acciones contra este tipo de infracciones cometidas desde diferentes penales en todo el país.

Gutiérrez indicó que a lo largo del año han decomisado 33.000 dispositivos celulares utilizado para cometer delitos, pero además en los últimos tres años han sancionado a 600 funcionarios de la entidad e iniciado investigaciones contra otros 2.800 que habrían participado en actos de corrupción facilitando el ingreso de estos y otro tipo de aparatos como módems, cargadores y simcards a los establecimientos de reclusión.

Las autoridades recordaron ante posibles estafas provenientes de las cárceles que pueden incrementar durante la temporada decembrina mantener la calma durante las llamadas, grabarla, no hablar de colaboración y denunciar al Gaula de la Policía el hecho.



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

A la par, también hay una advertencia para los privados de la libertad que cometan otros delitos, porque como lo explicó el abogado penalista Óscar Santamaría, si "posteriormente en el centro carcelario comete otro delito, en este caso extorsión mediante llamadas, intimidaciones a personas, esa persona puede ser procesada nuevamente por otro delito que lo investigaría la Fiscalía General de la Nación con su policía judicial, la pueden llamar nuevamente a imputación, pedirle una medida de aseguramiento y llevarle ante un juez de control de garantías y posteriormente ante un juez de conocimiento".



Operativo en Bellavista

Esta semana la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía intervinieron estructuras delictivas que operaban desde el interior de la cárcel Bellavista, en el municipio de Bello, a través de un sistema clandestino tipo “call center criminal”.

Las autoridades revelaron que estas redes se dedicaban a suplantar autoridades, amenazar y realizar exigencias económicas a sus víctimas mediante llamadas, por lo que el operativo se concentró en el patio 2, un área conformada por 57 celdas y que alberga a cerca de 785 personas privadas de la libertad. Allí, los uniformados incautaron 50 teléfonos celulares, 20 cargadores, dos módems de internet, aproximadamente 100 gramos de base de coca y 20 armas cortopunzantes.

Cayó ‘call center criminal’ en cárcel Bellavista de Bello, tras operativo contra la extorsión adelantado por la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación. En el lugar fueron incautados 50 celulares, armas blancas, droga y módems. #VocesySonidos pic.twitter.com/e5SySrnvmT — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 2, 2025