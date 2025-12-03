Inpec reforzó armamento de 400 funcionarios luego del plan pistola

El personal del Inpec no baja la guardia, luego de los ataques de los que fueron objeto en los últimos meses, como parte del denominado plan pistola, motivo por el que la institución sigue reforzando las medidas de seguridad.

Así lo indicó el teniente coronel Daniel Gutiérrez, director de la entidad, en su visita a la cárcel La Paz de Itagüí, donde señaló que aunque ha habido una revisión constante con la Policía, Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, además del Ministerio de Justicia y del Interior, un nuevo convenio con Indumil permitió el refuerzo del armamento de los dragoneantes.

"Tuvimos dos meses difíciles lo que fue septiembre y octubre, donde desafortunadamente asesinaron varios compañeros del Inpec. En medio de lo que se anunció de las medidas, se anunció la adquisición de armamento de uso personal de los funcionarios y en esta semana más o menos 400 funcionarios del Inpec ya pudieron adquirir armamento de uso personal", señaló Gutiérrez.

Y es que en los primeros días de octubre se registraron en el país por lo menos cinco ataques contra funcionarios del Inpec, en el Eje Cafetero (Armenia) y en inmediaciones de la cárcel Modelo de Bogotá, este último el más grave por el asesinato de uno y las heridas en tres de ellos.



Para el caso de la región hubo uno en inmediaciones de la cárcel Bellavista, donde un guardia fue baleado cuando salía de su turno, por lo que en su momento desde el Sindicato de la entidad solicitaron que hubiera más presencia policial, incluso, un CAI cerca, como sí ocurre en la capital del país. Al respecto, el director indicó que hay patrullajes constantes.

"Estamos trabajando en reforzar toda la medida de seguridad. Se hicieron varias solicitudes, entonces, por ahora, la Policía está trabajando de manera perimetral, haciendo revistas constantes con las motocicletas y demás, para evitar que haya alguna tentativa", destacó el director del Inpec.

Cifras del sindicato alertan que en todo el país se han registrado 260 amenazas durante el 2025, mientras que la Defensoría del Pueblo indicó en su momento, que el denominado “plan pistola” en los últimos tres años ha cobrado la vida de más de 30 integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Inpec.

Uno de los casos más graves en la historia reciente fue el homicidio del coronel Élmer Fernández, el 16 de mayo de 2024, quien se desempeñaba como director de la Cárcel La Modelo, lo que a juicio del Ministerio Público “evidencia la persistente amenaza contra funcionarios penitenciarios.

Esta situación demanda respuestas inmediatas, coordinadas y contundentes por parte del Estado colombiano”.