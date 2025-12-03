En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Inpec reforzó armamento de 400 funcionarios luego del plan pistola

Inpec reforzó armamento de 400 funcionarios luego del plan pistola

Para el caso de Bello, donde un dragoneante fue atacado a tiros saliendo de Bellavista, el director de la entidad señaló que la Policía adelanta patrullajes los alrededores del los centros penitenciarios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad