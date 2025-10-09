"Hay hipótesis de una alianza criminal": director del Inpec sobre plan pistola contra funcionarios

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, advirtió que los recientes atentados contra funcionarios de la entidad hacen parte de una ofensiva del crimen organizado. En diálogo con Mañanas Blu 10 AM, alertó sobre un posible plan pistola en curso en varias regiones del país.

“En nueve días hemos tenido cuatro asesinatos y cinco heridos. Son hechos desafortunados y sistemáticos contra trabajadores del Inpec, sean uniformados o administrativos”, señaló Gutiérrez. El alto oficial aseguró que ya se creó un grupo especial de investigación para identificar a los responsables.

El director enfatizó que los ataques están relacionados con estructuras criminales que buscan desestabilizar la seguridad penitenciaria. “Tenemos 266 amenazas de diferentes grupos y hay hipótesis de una alianza criminal de varias estructuras, eso quizás ha acelerado estos atentados”, explicó.

Entre las medidas adoptadas, el Inpec adquirió 600 chalecos antibalas, ajustó horarios de servicio para evitar salidas nocturnas y canceló visitas en cárceles de Bogotá y el Valle del Cauca durante el último fin de semana. También se trabaja con la Policía en refuerzos de seguridad en los alrededores de los penales.



Asimismo, Gutiérrez solicitó un permiso especial de porte de armas para funcionarios en riesgo y recalcó la necesidad de voluntad política. “Tenemos más de 100 cárceles construidas hace 200 años, con falta de personal y de elementos de seguridad. Además, el hacinamiento se incrementa con las capturas diarias de la Policía”, dijo.

“Seguimos trabajando, no podemos desfallecer ante esos atentados terroristas”, concluyó el director del Inpec, quien insistió en que la articulación con otras entidades será clave para frenar la ola de violencia contra el personal penitenciario en Colombia.