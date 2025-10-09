Alerta en Santander por amenazas contra funcionarios y guardianes del Inpec

Las autoridades en Santander mantienen en alerta máxima los dispositivos de seguridad tras conocerse nuevas amenazas dirigidas a funcionarios y guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), especialmente del establecimiento penitenciario de mediana seguridad de Palogordo, en Girón.

De acuerdo con información obtenida por las autoridades, circulan panfletos firmados por presuntos grupos armados ilegales, entre ellos el autodenominado Frente Édgar Amílkar Grimaldos Barón del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en los que se señalan a miembros de la fuerza pública y del Inpec, acusándolos de presuntos abusos contra reclusos y de colaborar con estructuras delincuenciales.

En los mensajes, que ya son objeto de investigación por parte de la Fiscalía y la inteligencia de las autoridades, los grupos amenazan directamente a varios funcionarios, declarándolos “objetivo militar”. Los textos también mencionan supuestas alianzas entre integrantes de la fuerza pública y bandas criminales, y anuncian posibles acciones violentas en los municipios del Magdalena Medio y el área metropolitana de Bucaramanga.

Fuentes judiciales confirmaron a Blu Radio que ya se adoptaron medidas de seguridad adicionales en torno a los funcionarios del Inpec mencionados en los panfletos y se reforzó la presencia policial en los alrededores de la penitenciaría de Palogordo, ubicada en zona rural de Girón.



Ante ola de atentados, Inpec acelera adquisición de armas de uso personal para sus funcionarios #VocesySonidos https://t.co/DmTi5h2b0w — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 8, 2025

El general (r) Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, pidió a las autoridades nacionales tomar con seriedad estas amenazas: “No se puede permitir que los servidores públicos sean intimidados por grupos al margen de la ley. Se requiere una respuesta firme del Estado”, afirmó.

Entre tanto, el Ministerio de Justicia y la Dirección General del Inpec informaron que están coordinando con la Policía Nacional y el Ejército estrategias para garantizar la seguridad del personal penitenciario en el departamento tras los ataques a bala en otras región del país contra funcionarios de la entidad carcelaria.

#TopBlu Refuerzan seguridad a funcionarios de Inpec en Atlántico por alerta de atentadoshttps://t.co/mh2o8qeAtR — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 7, 2025

Publicidad

Las investigaciones avanzan para establecer la autenticidad de los panfletos y determinar si corresponden a una ofensiva propagandística o si se trata de una amenaza real en desarrollo contra el Inpec en Santander.