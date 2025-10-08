Bucaramanga vive tres días de salud, bienestar y deporte previo a la Media Maratón FCV

Bucaramanga se prepara para vivir una experiencia dedicada al bienestar, la actividad física y la vida saludable con Expovida 2025, la feria organizada por la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) como antesala a la Media Maratón de Bucaramanga. El evento se realizará entre el 9 y el 11 de octubre en el Centro de Convenciones de Neomundo y contará con entrada gratuita para todo el público.

Durante tres días, propios y visitantes podrán recorrer más de 90 stands con una amplia oferta de productos, servicios y actividades relacionadas con la salud, la belleza, la moda deportiva, la nutrición y la tecnología. Habrá también zonas interactivas, espacios de entretenimiento familiar, una zona gamer y sesiones de rumbaterapia dirigidas por instructores invitados.

“Expovida es un espacio pensado para disfrutar en familia, para promover hábitos saludables y para conectar a los ciudadanos con las marcas y profesionales que impulsan estilos de vida activos”, destacó la organización.

Además de ser una vitrina de bienestar, Expovida será el punto oficial para la entrega de kits y números de competencia de la Media Maratón de Bucaramanga FCV, que se correrá este fin de semana.



“El número de competencia es el pase de entrada a la Media Maratón. Sin él no es posible estar en la línea de partida ni acceder a las premiaciones. Por eso invitamos a todos los inscritos, hayan adquirido o no el kit oficial con la camiseta, a reclamarlo en Expovida y vivir de manera completa esta gran experiencia deportiva”, indicó Mariela Sánchez Aguirre, gerente de Gestión Social de la FCV.

La feria abrirá sus puertas jueves 9 y viernes 10 de octubre de 11:00 a.m. a 8:00 p.m., y el sábado 11 de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.. Quienes registren su asistencia en el stand principal del Hospital Internacional de Colombia (HIC) podrán participar en sorteos diarios de relojes inteligentes.

La invitación es abierta y gratuita.