Dos ataques a bala en Bucaramanga dejan cinco personas heridas; una de ellas fue por bala perdida

La violencia no da tregua en Bucaramanga, luego de que en menos de 24 horas se registraran dos ataques sicariales que dejaron cinco personas heridas, entre ellas dos menores de edad y una mujer víctima de bala perdida.

El primer hecho ocurrió en el barrio María Paz, donde una riña entre jóvenes terminó en una balacera. Según el reporte de las autoridades, dos hombres identificados como Omar Santiago Quintero Rueda, de 19 años, y un menor de 17años, se encontraban conversando en la vía pública, cuando llegó un sujeto conocido como alias 'Yoya', con quien iniciaron una discusión.

La confrontación verbal subió de tono y, según testigos, los jóvenes retaron al agresor a una pelea a golpes. Sin embargo, alias 'Yoya' sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones, hiriendo a los dos.

En medio del tiroteo, una mujer identificada como Leidy Liliana Ariza Carreño, de 42 años, fue alcanzada por una bala perdida mientras caminaba con su hijo hacia una tienda cercana.



Los tres heridos fueron trasladados a centros asistenciales. El menor de edad recibió cuatro impactos de bala en el tórax, la cadera y la ingle y fue remitido a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado. Los otros dos lesionados se recuperan de sus heridas.

Horas después, en otro hecho violento registrado en el barrio La Inmaculada, dos personas más resultaron heridas cuando sicarios que se movilizaban en motocicleta abrieron fuego contra ellos.

Las víctimas fueron trasladadas en un vehículo particular al Hospital Local del Norte. Uno de los heridos es un menor de 15 años, que recibió un impacto en el brazo derecho, mientras que el otro presenta una herida en el abdomen y fue remitido al Hospital Universitario de Santander debido a la gravedad de su estado.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga adelanta investigaciones para establecer si los hechos tienen alguna relación y determinar los móviles, que podrían estar asociados a riñas o intolerancia social. Unidades de la SIJIN y del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC) continúan las labores para ubicar a los responsables.