Una persona asesinada y dos jóvenes heridos en ataques sicariales en Santander

La violencia armada no da tregua en el departamento de Santander. En menos de 24 horas se registraron ataques sicariales en el área metropolitana de Bucaramanga y en Barrancabermeja, dejando un saldo de una persona muerta y dos heridos de gravedad.

En el barrio Ciudad Valencia de Floridablanca, un hombre fue asesinado a tiros en plena vía pública. Según el reporte preliminar de la Policía, la víctima recibió al menos tres impactos de bala.

El hecho ocurrió en la calle 22 con carrera 12, sector que permanece acordonado mientras avanzan las labores de inspección judicial y recolección de pruebas. Las autoridades adelantan las primeras indagaciones para establecer móviles y responsables.

De manera paralela, en el barrio María Eugenia de Barrancabermeja, dos jóvenes de 21 años resultaron heridos tras un ataque armado perpetrado por sicarios.

Uno de los lesionados, según confirmaron las autoridades, se encuentra en estado crítico debido a la gravedad de las heridas. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde reciben atención médica especializada.

“Una de las víctimas está muy grave. Estamos recogiendo información de la ciudadanía para avanzar en la investigación”, señalaron voceros de la institución. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a suministrar datos que permitan esclarecer los hechos, garantizando absoluta reserva.

La Policía del Magdalena Medio y la Policía Metropolitana de Bucaramanga desplegaron operativos en las zonas afectadas para ubicar a los responsables.