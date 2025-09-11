Marcha por la paz en Barrancabermeja tras recientes hechos violentos: así es el recorrido

Barrancabermeja se prepara para una nueva movilización ciudadana en rechazo a la violencia que en los últimos días ha golpeado al municipio. Este viernes, comunidades, organizaciones sociales, representantes de la iglesia y la Alcaldía distrital encabezarán una marcha por la paz, luego de que en las últimas 12 horas se registraran dos ataques sicariales en la comuna 7, en los que un menor de 16 años perdió la vida y dos mujeres resultaron heridas.

Los recientes hechos encendieron las alarmas de las autoridades locales, que convocaron de manera urgente a una reunión de seguridad en la que participaron la Policía, el Ejército, la Armada y la Unidad Nacional de Protección. Según informó la Alcaldía, durante el encuentro se establecieron compromisos para reforzar el control en todas las comunas del Distrito y avanzar en las investigaciones.

Entre las medidas adoptadas, se encuentra la articulación de acciones inmediatas de seguridad, labores de vecindario y la revisión de cámaras de vigilancia, con el fin de dar con los responsables de los ataques. Las autoridades señalaron que las líneas de investigación se concentran en establecer los móviles detrás de los recientes homicidios y atentados sicariales.

La marcha por la paz busca enviar un mensaje de unidad y rechazo a la violencia que atraviesa Barrancabermeja. “La ciudadanía se une para demostrar que la vida y la convivencia deben prevalecer frente a los actos criminales”, expresó la administración distrital.

El recorrido se llevará a cabo en el centro del municipio, donde se espera la participación de cientos de personas, en un clamor colectivo por la seguridad y la tranquilidad en el puerto petrolero.

